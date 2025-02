Niedługo zobaczymy Rainbow Six Siege 2? Informator ujawnia informacje o kontynuacji

W przeszłości wiele popularnych shooterów doczekało się drugiej odsłony, możemy zaliczyć do nich między innymi Overwatch 2, czy też Counter Strike 2. Fani Rainbow Six Siege również oczekują na kontynuację produkcji Ubisoftu - wiele wskazuje na to, że właśnie tak się stanie. W sieci pojawiły się kolejne informacje sugerujące nowości dotyczące serii.

Rainbow Six Siege 2 - kiedy doczekamy się ogłoszenia Ubisoftu?

Na Twitterze/X pojawiło się kilka wpisów od użytkownika Frax, który znany jest z dzielenia się przeciekami z branży gier. Dowiedzieliśmy się, że Ubisoft pracuje za kulisami nad rozwojem Rainbow Six Siege, czego efekty mamy zobaczyć podczas turnieju Six Invitational 2025, który ma zakończyć się 16 lutego. Niestety najnowsze wieści nie zawierają daty premiery gry, lecz wiele osób martwiło się nazwą Siege X - według informatora jest to jednak pełnoprawna kontynuacja gry z 2015 roku.