Japoński radny oburzony Assassin's Creed: Shadows. Usłyszeliśmy wezwanie do bojkotu gry Ubisoftu

Problemem podejście twórców do kwestii kulturalnych i religijnych.

Twórcom Assassin's Creed: Shadows są zarzucane rzekome nieścisłości oraz przekłamania historyczne. Dotyczą one w największym stopniu wątków religijnych, o czym opowiedział w materiale na YouTube członek rady miasta Kobe oraz członek zgromadzenia prefektury Hyogo położonej na wyspie Honsiu: Takeshi Nagase. W filmie usłyszeliśmy, że radny jest oburzony podejściem Ubisoftu do wielu tematów kulturowych.

Premiera Assassin's Creed: Shadows zbliża się wielkimi krokami, co oczywiście wywołuje wiele emocji, niestety także tych negatywnych. Tym razem po raz kolejny pojawiła się krytyka ze strony Japończyków - wcześniej informowaliśmy o kontrowersjach związanych z niszczeniem świątyń oraz problematycznej dacie premiery . Najnowszy materiał od japońskiego radnego odnosi się do kwestii religijnych.

Nagase stwierdził, że główny bohater Assassin's Creed: Shadows nie powinien mieć możliwości atakowania mnichów w świątyniach, czy też strzelania do takich budynków z łuku. Problem ma być także ze słynną świątynią Engyō-ji w mieście Himeji, do której "której Yasuke wchodzi w brudnych buciorach i niszczy w niej święte zwierciadło". Radny wezwał graczy do bojkotu gry z tych powodów.