Ubisoft udostępnia narzędzie do symulacji daltonizmu. To ważny krok w stronę rozwoju dostępności

Co istotne, Ubisoft zdecydował się udostępnić Chromę jako open source na platformie GitHub, dzięki czemu inni twórcy mogą z łatwością skorzystać z narzędzia i dostosować swoje produkcje do potrzeb osób z zaburzeniami widzenia barw. Szacuje się, że na świecie żyje około 300 milionów osób z daltonizmem, a mimo to wiele gier wciąż nie oferuje odpowiednich opcji zmiany schematów kolorystycznych.

Jawad Shakil, menedżer produktu w dziale QC, dodał do tego:

Chroma została stworzona z jasnym celem – by uczynić uwzględnianie daltonizmu naturalną częścią procesu twórczego i testowania. Dzięki współpracy ze specjalistami ds. dostępności i ciągłemu doskonaleniu narzędzia, udało się wyeliminować opóźnienia i błędy. Otwarte udostępnienie Chromy to ogromny krok naprzód i dowód na innowacyjność zespołu.

Jak wiemy Ubisoft przechodzi obecnie trudny okres. Niedawno ogłoszono powstanie nowej spółki zależnej, do której Tencent zainwestował 1,16 miliarda euro, która będzie zajmować się kluczowymi markami Ubisoftu, jak Assassin’s Creed i Far Cry. Do tego firma mierzy się również z pozwem graczy wyścigówki The Crew, która została całkowicie wyłączona w marcu zeszłego roku. Ubisoft argumentuje, że gracze kupili „ograniczoną licencję dostępu do gry”, a nie jej pełne posiadanie, co budzi niepokój w kontekście zachowania gier na przyszłość. W całym tym bagnie niepowodzeń, narzędzie do symulacji daltonizmu jest miłym akcentem.