Ubisoft ubił jedną ze swoich marek. Jest „kompletnie martwa”

Popularna franczyza Ubisoftu nie powróci z nową częścią.

W ostatnią środę Ubisoft ogłosiło nowy plan, w którym przedstawiono liczne cięcia i zmiany, jakie zachodzą w firmie. Poinformowano o skasowaniu aż sześciu gier, w tym Prince of Persia: Piaski Czasu Remake. Kolejnym siedmiu produkcjom opóźniono premiery, a wśród nich jest remake Assassin’s Creed Black Flag. Teraz pojawiła się aktualizacja o stanie serii Watch Dogs, która zasmuci fanów tej marki. Seria Watch Dogs jest dla Ubisoftu “martwa” Według informacji od insidera Toma Hendersona Ubisoft odłożył franczyzę Watch Dogs na półkę. Dziennikarz twierdzi, że wewnątrz firmy seria jest dziś traktowana jako zamknięty rozdział i nie są prowadzone żadne aktywne prace nad jej rozwojem. Tym samym kolejna część serii nie znajduje się w produkcji, chociaż od ostatniej minęło już ponad pięć lat.

Z tego, co wiem na ten moment, marka Watch Dogs jest kompletnie martwa – przyznał Henderson. Henderson poruszył ten temat w jednym z odcinków podcastu Insider Gaming, w którym omawiano obecną sytuację Ubisoftu oraz reakcje na ostatnie wydarzenia wokół firmy. W trakcie rozmowy wrócił on do kulis powstawania Watch Dogs: Legion z 2020 roku i konsekwencji, jakie miała premiera tej odsłony dla zespołu deweloperskiego. Według jego relacji twórcy Legionu mieli świadomość, że gra potrzebuje znacznie więcej czasu na dopracowanie przed debiutem. Mimo to projekt trafił na rynek pod koniec października 2020 roku, a krótko po premierze zespół został przeniesiony do innej produkcji, nad którą pracowano od kilku lat. Ten nowy projekt ostatecznie został jednak anulowany i nie był on związany z marką Watch Dogs.

Insider dodał, że wewnątrz Ubisoftu nadal są osoby, które darzą serię sympatią i tworzą nawet fanowskie grafiki inspirowane tym uniwersum. Jednocześnie podkreślił, że wydawca od lat podchodził do Watch Dogs z rezerwą i nigdy w pełni nie zaangażował się w rozwój tej marki, mimo jej potencjału, traktując serię jako poboczną dla wydawanych regularnie kolejnych części Assassin’s Creed oraz Far Cry. Watch Dogs: Legion było próbą odświeżenia formuły cyklu. Gra wprowadziła mechanikę pozwalającą wcielić się w praktycznie każdą napotkaną postać i osadziła akcję w futurystycznym Londynie. Odbiór tytułu był jednak mieszany, a produkcja nie zdołała wywołać długoterminowego zainteresowania, na jakie liczył Ubisoft. Co ciekawe wciąż w produkcji znajduje się filmowa ekranizacja Watch Dogs. Reżyserem jest Mathieu Turi, a w głównych rolach wystąpią Sophie Wilde oraz Tom Blyth. Zdjęcia do filmu zakończono w we wrześniu 2024 roku. Od tego czasu już o produkcji nie usłyszeliśmy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.