Jak gra o Johnie Wicku ma się do filmów? Poznaliśmy umiejscowienie w czasie

Marka John Wick od lat aż prosiła się o to, by przenieść ją na ekrany komputerów. Wreszcie prośby fanów zostały wysłuchane.

Za grę z Johnem Wickiem w roli głównej odpowiedzialne będzie Saber Interactive. Mowa tutaj o studiu, które dopiero co dało nam bardzo ciepło przyjęte Warhammer 40,000: Space Marine 2. Po romansie z kosmicznymi marines twórcy wracają teraz na ziemię, by przenieść do świata gier jedną z lepszy serii, jeżeli chodzi o filmy akcji w ostatnich latach. John Wick nigdy nie grzeszył niesamowitą głębią fabularną, ale za to robił wrażenie widowiskowymi starciami. To właśnie one powinny być kluczowym elementem gry o Babie Jadze, bo bez tego trudno wyobrazić sobie tę markę .

Wspaniałą rzeczą w serii Wick jest to, że kiedy oglądasz filmy, są one poniekąd jak gry. Masz grupę przeciwników, potem kilku twardszych gości, walkę z bossem, i znowu: grupa wrogów, twardziele i boss. Przeniesienie tej akcji do gry jest więc niezwykle ekscytujące. To będzie jak oglądanie filmu. To wszystko, co mogę na razie zdradzić.

Już na starcie ogłoszono, że Untitled John Wick Game będzie w pełni kanoniczne względem filmowej kwadrologii. Teraz Willits wskazał konkretny moment na linii czasu, w którym dziać się będzie akcja Untitled John Wick Game. Okazuje się, że wszystko dziać się będzie jeszcze przed wydarzeniami znanymi z filmu. Niewykluczone nawet, że żona Johna Wicka, o której ten kilkukrotnie wspomina w filmach, będzie jeszcze żyć. Tak czy inaczej, sam bohater będzie młodszy, ale nie wiadomo też o ile. To ważne w kontekście tego, czy nadal będziemy mówić o doświadczonym zabójcy, czy też o kimś dopiero wyrabiającym sobie renomę w swoim fachu.

Tak czy inaczej, sam Willits faktycznie potwierdził, iż growy Wick będzie młodszy od tego filmowego:

Tak, to dzieje się przed pierwszą częścią filmu. Można to wywnioskować z zwiastuna, w którym John ma mierzy garnitur i wygląda na nieco młodszego.

Na ten moment Untitled John Wick Game nie ma ustalonej daty premiery. Dodatkowo nie znamy nawet wszystkich platform, na których tytuł ma się ukazać. Na pewno będzie to PlayStation 5, bo przecież to na pokazie związanym z tą konsolą ujawniono tytuł. Ponadto na Xbox Store oraz na Steamie produkcja ma już swoją dedykowaną kartę.