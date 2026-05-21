Ubisoft tonie w czerwieni. Firma pokazała rekordową stratę operacyjną

O problemach finansowych Ubisoftu mówi się od dawna. Ba, mówi o nich nawet sama firma, argumentując w ten sposób drastyczne ruchy.

A jak bardzo faktycznie zła jest sytuacja francuskiego giganta? Cóż, wygląda na to, że faktycznie jest średnio.

Ubisoft z rekordową stratą operacyjną

Doskonale obrazuje to raport finansowy, który opublikował sam Ubisoft. Wynika z niego, że w ostatnim roku podatkowym francuska firma odnotowała stratę operacyjną na poziomie 1,3 miliarda euro. I jest to strata rekordowa w całej 40-letniej historii Ubi. Jednocześnie net booking Francuzów spadł o 17,4% i wynosi obecnie 1,53 miliarda euro. Jakby tego było mało, oczekuje się, iż w roku podatkowym 2026/27 sprzedaż spadnie o około 8-9%. Wygląda więc na to, że w kwestii wielu wskaźników ekipa z Montreuil polubiła się z czerwonym kolorem, symbolizującym spadki.