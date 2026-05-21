Ubisoft mocniej inwestuje w generatywne AI. Firma rozwija projekt Teammates

Mikołaj Berlik
2026/05/21 09:00
Francuski gigant chce jeszcze szerzej wykorzystać sztuczną inteligencję w swoich grach.

Ubisoft opublikował nowy raport finansowy, w którym poza wynikami sprzedaży pojawiły się również szczegóły dotyczące dalszego rozwoju technologii generatywnej AI. Firma potwierdziła, że przyspiesza inwestycje związane z projektem Teammates – pierwszym „playable generative AI experience” w historii studia.

Ubisoft – AI ma tworzyć bardziej dynamiczne światy

Według raportu Ubisoft chce wykorzystywać sztuczną inteligencję nie tylko do wspomagania produkcji gier, ale również bezpośrednio w samej rozgrywce. Technologia Teammates ma odpowiadać za inteligentniejsze zachowania NPC-ów, dynamiczne reakcje świata gry oraz większą personalizację doświadczenia gracza. Firma wspomina również o wykorzystaniu AI przy testowaniu produkcji i zarządzaniu coraz bardziej złożonym procesem tworzenia gier. W planach znajdują się m.in. inteligentniejsze boty wspierające działy QA oraz systemy zdolne do reagowania na zachowanie gracza w czasie rzeczywistym.

Projekt Teammates został zaprezentowany pod koniec 2025 roku. Ubisoft pokazał wtedy prototyp gry FPS, w której sterowane przez AI postacie potrafiły prowadzić dynamiczne rozmowy z graczem i reagować na wydawane polecenia.

Według Virginie Mosser, Narrative Director projektu, celem jest stworzenie doświadczenia, w którym gracze faktycznie wpływają na przebieg historii, zamiast jedynie podążać za wcześniej przygotowanym scenariuszem. Ubisoft uważa, że generatywna AI może znacząco zwiększyć immersję i pozwolić na bardziej naturalne interakcje w otwartych światach.

Mamy nadzieję, że gracze będą mieli poczucie, że sami kształtują fabułę, a nie tylko ją śledzą. Kiedy rozmawiam z Sofią [współpracowniczką z zespołu AI], reaguje na to, co jej mówię, a to zmienia moje wrażenia z gry. Dla mnie to prawdziwy przełom, który pozwala graczom przeżywać fabułę na swój własny sposób.

Temat budzi jednak mieszane reakcje części graczy. Społeczność regularnie wyraża obawy dotyczące wykorzystania AI w branży gier, szczególnie w kontekście pracy scenarzystów, aktorów głosowych czy projektantów narracji. Ubisoft podkreśla jednak, że obecnie technologia ma przede wszystkim wspierać zespoły deweloperskie.

Źródło: https://insider-gaming.com/ubisoft-investment-playable-generate-ai-experience/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:22
wolff01 napisał:

Heh, Ubisoft to mistrzowie PR-u.

Firma ma ostatnio bardzo słabą passę wizerunkową, a oni chwalą się tematem który na bank wzbudzi kontrowersje wsród graczy.

Po prostu to jest żałosne jak oni bardzo nie ogarniają co się dzieje. Można by nawet rzucić jakieś mądre powiedzenie że jak idzie dobrze to idzie dobrze, a dopiero w kryzysie wychodzą prawdziwe umiejętności "zarządzania kryzysowego".

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:36
Owszem, serio, mam wrażenie, że osoba odpowiedzialna za PR jest na wypowiedzeniu i pracuje z podejściem "co by tu jeszcze napsuć".

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:06

Heh, Ubisoft to mistrzowie PR-u.

Firma ma ostatnio bardzo słabą passę wizerunkową, a oni chwalą się tematem który na bank wzbudzi kontrowersje wsród graczy.




