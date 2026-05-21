Ubisoft mocniej inwestuje w generatywne AI. Firma rozwija projekt Teammates

Ubisoft opublikował nowy raport finansowy, w którym poza wynikami sprzedaży pojawiły się również szczegóły dotyczące dalszego rozwoju technologii generatywnej AI. Firma potwierdziła, że przyspiesza inwestycje związane z projektem Teammates – pierwszym „playable generative AI experience” w historii studia.

Ubisoft – AI ma tworzyć bardziej dynamiczne światy

Według raportu Ubisoft chce wykorzystywać sztuczną inteligencję nie tylko do wspomagania produkcji gier, ale również bezpośrednio w samej rozgrywce. Technologia Teammates ma odpowiadać za inteligentniejsze zachowania NPC-ów, dynamiczne reakcje świata gry oraz większą personalizację doświadczenia gracza. Firma wspomina również o wykorzystaniu AI przy testowaniu produkcji i zarządzaniu coraz bardziej złożonym procesem tworzenia gier. W planach znajdują się m.in. inteligentniejsze boty wspierające działy QA oraz systemy zdolne do reagowania na zachowanie gracza w czasie rzeczywistym.