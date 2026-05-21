Ubisoft mocniej inwestuje w generatywne AI. Firma rozwija projekt Teammates

Francuski gigant chce jeszcze szerzej wykorzystać sztuczną inteligencję w swoich grach.
Ubisoft opublikował nowy raport finansowy, w którym poza wynikami sprzedaży pojawiły się również szczegóły dotyczące dalszego rozwoju technologii generatywnej AI. Firma potwierdziła, że przyspiesza inwestycje związane z projektem Teammates – pierwszym „playable generative AI experience” w historii studia.
Ubisoft – AI ma tworzyć bardziej dynamiczne światy
Według raportu Ubisoft chce wykorzystywać sztuczną inteligencję nie tylko do wspomagania produkcji gier, ale również bezpośrednio w samej rozgrywce. Technologia Teammates ma odpowiadać za inteligentniejsze zachowania NPC-ów, dynamiczne reakcje świata gry oraz większą personalizację doświadczenia gracza. Firma wspomina również o wykorzystaniu AI przy testowaniu produkcji i zarządzaniu coraz bardziej złożonym procesem tworzenia gier. W planach znajdują się m.in. inteligentniejsze boty wspierające działy QA oraz systemy zdolne do reagowania na zachowanie gracza w czasie rzeczywistym.
Projekt Teammates został zaprezentowany pod koniec 2025 roku. Ubisoft pokazał wtedy prototyp gry FPS, w której sterowane przez AI postacie potrafiły prowadzić dynamiczne rozmowy z graczem i reagować na wydawane polecenia.
Według Virginie Mosser, Narrative Director projektu, celem jest stworzenie doświadczenia, w którym gracze faktycznie wpływają na przebieg historii, zamiast jedynie podążać za wcześniej przygotowanym scenariuszem. Ubisoft uważa, że generatywna AI może znacząco zwiększyć immersję i pozwolić na bardziej naturalne interakcje w otwartych światach.
Mamy nadzieję, że gracze będą mieli poczucie, że sami kształtują fabułę, a nie tylko ją śledzą. Kiedy rozmawiam z Sofią [współpracowniczką z zespołu AI], reaguje na to, co jej mówię, a to zmienia moje wrażenia z gry. Dla mnie to prawdziwy przełom, który pozwala graczom przeżywać fabułę na swój własny sposób.
Temat budzi jednak mieszane reakcje części graczy. Społeczność regularnie wyraża obawy dotyczące wykorzystania AI w branży gier, szczególnie w kontekście pracy scenarzystów, aktorów głosowych czy projektantów narracji. Ubisoft podkreśla jednak, że obecnie technologia ma przede wszystkim wspierać zespoły deweloperskie.