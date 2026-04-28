Ubisoft szykuje nowy projekt. Czy to kolejny Prince of Persia?

Ubisoft Montpellier, studio odpowiedzialne za świetnie przyjęte Prince of Persia: The Lost Crown, oficjalnie rozpoczęło rekrutację na stanowisko Technical Director Level Design do nowego, nieogłoszonego jeszcze projektu. Informacja ta wywołała lawinę spekulacji, zwłaszcza w kontekście niedawnych przetasowań wewnątrz firmy.

Ubisoft – co wiemy o nowym projekcie?

Na podstawie ogłoszenia o pracę można wyciągnąć kilka kluczowych wniosków. Wymagana jest biegła znajomość Unreal Engine 5, co sugeruje nowoczesną oprawę wizualną. Opis stanowiska wskazuje na projekt 3D. Oznacza to odejście od formuły 2D metroidvanii, którą widzieliśmy w The Lost Crown. Niestety nie mamy co liczyć na rychłą premierę, ponieważ tytuł znajduje się obecnie w wczesnej fazie koncepcyjnej.