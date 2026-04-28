Ubisoft szykuje nowy projekt. Czy to kolejny Prince of Persia?

Rekrutacja i wymagania sugerują dużą produkcję 3D na Unreal Engine 5.
Ubisoft Montpellier, studio odpowiedzialne za świetnie przyjęte Prince of Persia: The Lost Crown, oficjalnie rozpoczęło rekrutację na stanowisko Technical Director Level Design do nowego, nieogłoszonego jeszcze projektu. Informacja ta wywołała lawinę spekulacji, zwłaszcza w kontekście niedawnych przetasowań wewnątrz firmy.
Ubisoft – co wiemy o nowym projekcie?
Na podstawie ogłoszenia o pracę można wyciągnąć kilka kluczowych wniosków. Wymagana jest biegła znajomość Unreal Engine 5, co sugeruje nowoczesną oprawę wizualną. Opis stanowiska wskazuje na projekt 3D. Oznacza to odejście od formuły 2D metroidvanii, którą widzieliśmy w The Lost Crown. Niestety nie mamy co liczyć na rychłą premierę, ponieważ tytuł znajduje się obecnie w wczesnej fazie koncepcyjnej.
Fani marki mają powody do optymizmu, ale i do niepokoju. Sytuacja marki jest obecnie skomplikowana – po styczniowej „czystce projektów”, remake The Sands of Time został ostatecznie anulowany, mimo przeniesienia prac do studia w Montrealu. Choć zespół odpowiedzialny za The Lost Crown został początkowo rozwiązany po premierze, najnowsze doniesienia (m.in. od TheGameVerse) sugerują, że deweloperzy ponownie połączyli siły i przedstawili Ubisoftowi nowe pomysły. Prince of Persia to obecnie jedyne duże IP pasujące do profilu „Creative House 4” w Montpellier.
Mimo że oczy wszystkich zwrócone są na Księcia, Ubisoft Montpellier ma na głowie także inne legendy. Insider Gaming potwierdził, że powstaje Rayman Remake, a studio pracuje nad ogólną „przyszłością marki”. Nie możemy wykluczać również Beyond Good & Evil 2, które przetrwało styczniową redukcję projektów, ale jej status wciąż pozostaje wielką niewiadomą.
