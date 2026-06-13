Premiery na Xbox i PC. Nowa część serii dla fanów MMA rozpoczyna sezon ogórkowy

Sprawdźcie, jakie produkcje zadebiutują w przyszłym tygodniu na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 29 nowymi produkcjami. Najważniejszą pozycją na liście jest EA Sports UFC 6.

Oficjalna premiera nowej odsłony serii skierowanej do fanów MMA odbędzie się 19 czerwca 2026 roku. Nie jest to jednak jedyna warta uwagi produkcja na liście. Już w najbliższą środę – 17 czerwca 2026 roku – na rynku zadebiutuje bowiem konsolowa wersja Drug Dealer Simulator 2.

GramTV przedstawia:

Niestety w najnowszym zestawieniu na próżno szukać innych głośnych tytułów. W branży powoli zaczyna się tzw. sezon ogórkowy, ale gracze powinni docenić tę chwilę spokoju przed niezwykle intensywnym wrześniem. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie natomiast poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (15-19 czerwca 2026) 15 czerwca – Jungle Shoot (Optimized for XBOX Series X|S)

15 czerwca – WORD SEARCH BY JGABRIB (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

16 czerwca – Copa City (Optimized for XBOX Series X|S)

16 czerwca – Do You Really Know About Soccer? (Optimized for XBOX Series X|S)

16 czerwca – Junkster (Game Pass / Optimized for XBOX Series X|S)

16 czerwca – What have you done, Father? (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

17 czerwca – Card Party Showdown (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

17 czerwca – Drug Dealer Simulator 2 (Optimized for XBOX Series X|S)

17 czerwca – Grand Vegas Casino (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

17 czerwca – Kooeh: A Timeless Delight (Optimized for XBOX Series X|S)

17 czerwca – The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

18 czerwca – #DRIVE Rally (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Backrooms: Escape Together (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Dino Hex Trap (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Find The Cats (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Forgotlings (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Milo Paws and Bouys (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – R-TYPE Tactics I • II Cosmos (Optimized for XBOX Series X|S)

18 czerwca – Soccer Kid Collection (QUByte Classics) (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

18 czerwca – Space Dragons (Optimized for XBOX Series X|S)

19 czerwca – Alien Cat 2 – Retro Collection (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)

19 czerwca – Bobobby 3D: Stranded Rush (Optimized for XBOX Series X|S)

19 czerwca – Loop Dash (Optimized for XBOX Series X|S)

19 czerwca – Speed Dates Summer Edition (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

19 czerwca – Summer Seaside Search (Optimized for XBOX Series X|S)

19 czerwca – Super Rebellion (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)

19 czerwca – The Cub (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

19 czerwca – Twisted Fate (Optimized for XBOX Series X|S)

19 czerwca – UFC 6 (Optimized for XBOX Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.