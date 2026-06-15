Capcom odsłania szczegóły techniczne Onimushy. Switch 2, konsole i PC bez tajemnic

Nowa odsłona serii zaoferuje kilka trybów wydajności, choć gracze PC będą musieli polegać na upscalingu.

Capcom ujawnił szczegóły techniczne dotyczące Onimusha: Way of the Sword. Poznaliśmy zarówno tryby graficzne na konsolach, jak i wymagania sprzętowe dla PC. Wygląda na to, że produkcja mocno stawia na technologie skalowania obrazu.

Onimusha: Way of the Sword – tryby graficzne na konsolach

Na PS5 oraz Xbox Series X gracze otrzymają dwa główne tryby działania. Tryb wydajności zaoferuje obraz skalowany do 2160p i 60 klatek na sekundę, choć Capcom zaznacza, że w bardziej wymagających scenach liczba FPS może chwilowo spadać.