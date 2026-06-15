Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom odsłania szczegóły techniczne Onimushy. Switch 2, konsole i PC bez tajemnic

Mikołaj Berlik
2026/06/15 12:15
0
0

Nowa odsłona serii zaoferuje kilka trybów wydajności, choć gracze PC będą musieli polegać na upscalingu.

Capcom ujawnił szczegóły techniczne dotyczące Onimusha: Way of the Sword. Poznaliśmy zarówno tryby graficzne na konsolach, jak i wymagania sprzętowe dla PC. Wygląda na to, że produkcja mocno stawia na technologie skalowania obrazu.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword – tryby graficzne na konsolach

Na PS5 oraz Xbox Series X gracze otrzymają dwa główne tryby działania. Tryb wydajności zaoferuje obraz skalowany do 2160p i 60 klatek na sekundę, choć Capcom zaznacza, że w bardziej wymagających scenach liczba FPS może chwilowo spadać.

Tryb jakości również wykorzysta rozdzielczość 2160p, ale będzie działał w zakresie 30–40 FPS. Z kolei Xbox Series S zaoferuje skalowane 1080p przy 60 FPS w trybie wydajności oraz 30–50 FPS w trybie jakości.

GramTV przedstawia:

Nintendo Switch 2 uruchomi grę w 1080p po podłączeniu do telewizora oraz 900p w trybie przenośnym. Domyślnie gra będzie działać w 30 FPS, choć dostępna będzie opcja Variable Framerate zwiększająca płynność do 40 FPS.

Poznaliśmy również specyfikacje dla pecetów.

Minimalne wymagania sprzętowe:
  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3100
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce GTX 1660 (6 GB) / Radeon RX 5500 XT (8 GB)
  • DirectX: wersja 12
  • Miejsce na dysku: 50 GB wolnego miejsca
Zalecane wymagania sprzętowe:
  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / Radeon RX 6600 (8 GB)
  • DirectX: wersja 12
  • Miejsce na dysku: 50 GB wolnego miejsca

Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje 25 września na PC, PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/onimusha-way-of-the-sword-promises-robust-console-graphics-modes-while-pc-leans-on-upscaling

Tagi:

News
PC
Nintendo
wymagania sprzętowe
PlayStation 5
Onimusha
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
Onimusha: Way of the Sword
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112