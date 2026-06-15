Capcom odsłania szczegóły techniczne Onimushy. Switch 2, konsole i PC bez tajemnic

Nowa odsłona serii zaoferuje kilka trybów wydajności, choć gracze PC będą musieli polegać na upscalingu.
Capcom ujawnił szczegóły techniczne dotyczące Onimusha: Way of the Sword. Poznaliśmy zarówno tryby graficzne na konsolach, jak i wymagania sprzętowe dla PC. Wygląda na to, że produkcja mocno stawia na technologie skalowania obrazu.
Onimusha: Way of the Sword – tryby graficzne na konsolach
Na PS5 oraz Xbox Series X gracze otrzymają dwa główne tryby działania. Tryb wydajności zaoferuje obraz skalowany do 2160p i 60 klatek na sekundę, choć Capcom zaznacza, że w bardziej wymagających scenach liczba FPS może chwilowo spadać.
Tryb jakości również wykorzysta rozdzielczość 2160p, ale będzie działał w zakresie 30–40 FPS. Z kolei Xbox Series S zaoferuje skalowane 1080p przy 60 FPS w trybie wydajności oraz 30–50 FPS w trybie jakości.
GramTV przedstawia:
Nintendo Switch 2 uruchomi grę w 1080p po podłączeniu do telewizora oraz 900p w trybie przenośnym. Domyślnie gra będzie działać w 30 FPS, choć dostępna będzie opcja Variable Framerate zwiększająca płynność do 40 FPS.
Poznaliśmy również specyfikacje dla pecetów.
Minimalne wymagania sprzętowe:
Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
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