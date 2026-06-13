Nowy Ghost Recon w tarapatach? Mówi się o restarcie, a nawet skasowaniu projektu

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o kolejnej fali zwolnieni w Ubisofcie. Ta, jak nietrudno się domyślić, nie pozostawał bez wpływu na działanie poszczególnych ekip.

Ale to nie wszystko. Pojawiły się bowiem plotki o problemach jednego z powstających obecnie projektów.

Nowy Ghost Recon z problemami i niepewną przyszłością?

Mowa tutaj o nowej odsłonie serii Tom Clancy’s Ghost Recon, w przypadku której Ubisoft potwierdził jakiś czas temu, iż ma ona ukazać się przed końcem roku fiskalnego 2028-2029. Teraz jednak redakcja Insider Gaming dotarła do notatki służbowej dotyczącej Project OVR, czyli właśnie nowego GR. Wynika z niej, że gra nie zdołała osiągnąć wewnętrznych celów fazy Alfa. Anonimowi pracownicy twierdzą, iż to efekt nierealistycznych terminów oraz słabego planowania i zarządzania. Część pracowników Ubi ma przy tym uważać, że dyrektorzy ich nie słuchają i robią co chcą. Dowodem na to ma być to, że centrala firmy odrzuciła wszystkie zaproponowane alternatywne plany produkcyjne.