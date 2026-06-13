Nowy Ghost Recon w tarapatach? Mówi się o restarcie, a nawet skasowaniu projektu

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o kolejnej fali zwolnieni w Ubisofcie. Ta, jak nietrudno się domyślić, nie pozostawał bez wpływu na działanie poszczególnych ekip.
Ale to nie wszystko. Pojawiły się bowiem plotki o problemach jednego z powstających obecnie projektów.
Nowy Ghost Recon z problemami i niepewną przyszłością?
Mowa tutaj o nowej odsłonie serii Tom Clancy’s Ghost Recon, w przypadku której Ubisoft potwierdził jakiś czas temu, iż ma ona ukazać się przed końcem roku fiskalnego 2028-2029. Teraz jednak redakcja Insider Gaming dotarła do notatki służbowej dotyczącej Project OVR, czyli właśnie nowego GR. Wynika z niej, że gra nie zdołała osiągnąć wewnętrznych celów fazy Alfa. Anonimowi pracownicy twierdzą, iż to efekt nierealistycznych terminów oraz słabego planowania i zarządzania. Część pracowników Ubi ma przy tym uważać, że dyrektorzy ich nie słuchają i robią co chcą. Dowodem na to ma być to, że centrala firmy odrzuciła wszystkie zaproponowane alternatywne plany produkcyjne.
Gdybym otrzymał taką wiadomość email w trakcie produkcji, oznaczałoby to zazwyczaj, że sprawy mają się kiepsko – stwierdziło jedno ze źródeł Insider Gaming.
GramTV przedstawia:
To wszystko doprowadziło do zmian w kierownictwie projektu. I tak starszym producentem, który ma pokierować zespołem pracującym nad nowym Project OVR, został Bruno Galeta. W większym stopniu zaangażowani w proces zostali też wiceprezes ds. produkcji Jean-Baptiste Duval oraz wiceprezes globalnego biura kreatywnego Julien Sansalone. Te roszady miały zaniepokoić pracowników Ubisoft Paris i to na tyle, że pojawiły się plotki na temat możliwego restartu lub też całkowitego skasowaniu gry. Jakby tego było mało, w paryskim oddziale miało dojść do tzw. cichych zwolnień. To wszystko nie maluje zbyt pozytywnej atmosfery wokół pierwszego od 2019 roku Ghost Recona.