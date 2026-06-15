Pokemon Winds and Waves we wrześniu, a nowe Mario w listopadzie? Pojawił się głośny przeciek

Według sprawdzonego źródła Nintendo ma już wyznaczone wewnętrzne terminy premier największych hitów Switcha 2.

Nowy przeciek sugeruje, że Nintendo planuje wyjątkowo mocny 2027 rok. Według informacji pochodzących od znanego informatora, zarówno Pokemon Winds and Waves, jak i nowa odsłona trójwymiarowego Mario mają już otrzymać wewnętrzne okna premier. Nowe przecieki głośnych premier Nintendo Jak podaje agregator przecieków Centro Leaks, powołując się na informatora znanego jako Billy, Pokemon Winds and Waves mają zadebiutować we wrześniu 2027 roku. Z kolei nowa gra z serii Super Mario w formule 3D ma trafić na rynek w listopadzie tego samego roku. Wczytywanie ramki mediów.

Pokémon Winds and Waves są obecnie planowane na premierę we wrześniu 2027 roku. Jest to wewnętrzny miesiąc docelowy, do którego dążą zespoły deweloperskie, oczywiście podlegający zmianom lub opóźnieniom. Źródło nie jest oficjalne, ale Billy zyskał renomę dzięki wcześniejszym trafnym przeciekom, w tym dotyczącym prezentacji Pokemon Day 2026. Informacje wpisują się również w wcześniejsze doniesienia sugerujące, że 10. generacja Pokemonów pojawi się dopiero pod koniec 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Premiera Pokemon Winds and Waves została oficjalnie zapowiedziana na 2027 rok podczas Pokemon Day, jednak bez podania konkretnej daty. Wielu fanów pozytywnie przyjęło dłuższy cykl produkcyjny po problematycznej premierze Pokemon Scarlet i Violet. Jeszcze dłużej na nową odsłonę czekają fani Mario. Ostatnią dużą grą 3D pozostaje Super Mario Odyssey z 2017 roku. Jeśli listopadowa data okaże się prawdziwa, oznaczałoby to aż dekadę przerwy między kolejnymi odsłonami serii. Niektórzy gracze spekulują również, że Nintendo może zapowiedzieć nowe Mario już we wrześniu 2026 roku, przy okazji 40-lecia serii Super Mario. Jak zawsze w przypadku przecieków, warto zachować ostrożność. Wewnętrzne harmonogramy mogą się zmieniać, a Nintendo nie skomentowało dotychczas tych doniesień. Nintendo odebrało fanom nadzieję. Na Pokemon Winds and Waves poczekamy jeszcze długo