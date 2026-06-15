ASUS wypuścił nową stację do szkolenia modeli AI

ASUS wprowadził na rynek ExpertCenter Pro ET900N G3, stacjonarny system AI oparty na architekturze NVIDIA DGX Station GB300.

System wykorzystuje układ NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip i jest przeznaczony do lokalnego trenowania sztucznej inteligencji, wnioskowania oraz zadań opartych na agentach AI.

W przeciwieństwie do większości systemów AI, bazujących na sprzęcie dla centrów danych, ET900N G3 wygląda jak duży komputer stacjonarny.

ASUS nazywa go stacjonarnym superkomputerem AI, co oznacza, że został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w biurze lub laboratorium.

Główną cechą specyfikacji jest pojemność pamięci. ASUS wymienia 748 GB pamięci, podzielone na 496 GB pamięci LPDDR5X dla procesora Grace CPU i 252 GB pamięci HBM3e dla procesora graficznego Blackwell Ultra.

Procesor oferuje przepustowość 396 GB/s, podczas gdy pamięć GPU osiąga prędkość na poziomie 7,1 TB/s.

System wykorzystuje 72-rdzeniowy procesor Arm Neoverse V2 Grace oraz pojedynczy układ graficzny NVIDIA Blackwell Ultra.