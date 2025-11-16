Ubisoft reaguje na aferę wokół Anno 117. Potwierdzono użycie AI w grafice

Tuż przed weekendem informowaliśmy o kontrowersjach wokół Anno 117: Pax Romana. Gracze dostrzegli bowiem, że część oprawy graficznej nowej gry Ubisoftu mogła być tworzona przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Teraz firma odniosła się do tej sprawy, publikując oświadczenie.
Ubisoft potwierdza: problematyczna grafika z Anno 117 była generowana z pomocą AI
Podejrzenia graczy, którzy natychmiast rozpoznali te błędy, okazały się słuszne, gdyż wydawca i deweloper, Ubisoft, potwierdził faktyczne użycie co najmniej jednej z kwestionowanych ilustracji. Choć na stronie Anno 117: Pax Romana na platformie Steam znajduje się ogólne oświadczenie informujące, że narzędzia AI były wykorzystywane do tworzenia niektórych zasobów w grze, z zastrzeżeniem, iż ostateczny produkt odzwierciedla rzemiosło i wizję twórczą zespołu Ubisoft Mainz, konkretny obraz wywołał lawinę krytyki. Ubisoft zareagował na doniesienia dotyczące ilustracji z ekranu ładowania, ukazującej tłum na bogatej uczcie, gdzie w tle dostrzeżono rozmyte i zdeformowane twarze oraz sylwetki.
W odpowiedzi na te zarzuty, Ubisoft wydał oficjalne stanowisko, wyjaśniając, że sporna grafika była jedynie tymczasowym zasobem, który nieumyślnie przemknął przez wewnętrzny proces weryfikacji. Firma ogłosiła, że poprawiona wersja obrazu bankietu, która wydaje się być wolna od błędów typowych dla generatywnej sztuki AI, zostanie wprowadzona do gry wraz z nadchodzącą aktualizacją oznaczoną numerem 1.3. Studio podkreśliło również, że Anno 117: Pax Romana jest ich najbardziej ambitnym projektem w historii serii, co wymusiło zaangażowanie największego zespołu artystycznego, jaki kiedykolwiek pracował nad marką Anno.
Ten obraz był materiałem zastępczym, który nieumyślnie przedostał się przez nasz proces weryfikacji. Finalna grafika jest dołączona tutaj i zastąpi obecną wersję tego artworku w nadchodzącej aktualizacji 1.3. Anno 117: Pax Romana to nasze najbardziej ambitne Anno, dlatego zebraliśmy największy w historii serii zespół artystów. Aby sprostać wyjątkowej skali projektu, korzystają oni z narzędzi AI do iteracji, prototypowania i eksploracji. Każdy element, który gracze zobaczą w finalnej wersji gry, odzwierciedla rzemiosło, kunszt i kreatywną wizję naszego zespołu. – czytamy w oświadczeniu Ubisoftu.
Mimo wydania nowego wizerunku bankietu wydawca nie odniósł się jeszcze do innych ilustracji, które zostały określone przez społeczność jako podejrzane. Grafiki te wydają się nadal znajdować w Anno 117.
