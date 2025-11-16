Ubisoft reaguje na aferę wokół Anno 117. Potwierdzono użycie AI w grafice

Tuż przed weekendem informowaliśmy o kontrowersjach wokół Anno 117: Pax Romana. Gracze dostrzegli bowiem, że część oprawy graficznej nowej gry Ubisoftu mogła być tworzona przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Teraz firma odniosła się do tej sprawy, publikując oświadczenie.

Ubisoft potwierdza: problematyczna grafika z Anno 117 była generowana z pomocą AI

Podejrzenia graczy, którzy natychmiast rozpoznali te błędy, okazały się słuszne, gdyż wydawca i deweloper, Ubisoft, potwierdził faktyczne użycie co najmniej jednej z kwestionowanych ilustracji. Choć na stronie Anno 117: Pax Romana na platformie Steam znajduje się ogólne oświadczenie informujące, że narzędzia AI były wykorzystywane do tworzenia niektórych zasobów w grze, z zastrzeżeniem, iż ostateczny produkt odzwierciedla rzemiosło i wizję twórczą zespołu Ubisoft Mainz, konkretny obraz wywołał lawinę krytyki. Ubisoft zareagował na doniesienia dotyczące ilustracji z ekranu ładowania, ukazującej tłum na bogatej uczcie, gdzie w tle dostrzeżono rozmyte i zdeformowane twarze oraz sylwetki.