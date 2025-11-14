Kontrowersje wokół Anno 117: Pax Romana. Ekrany ładowania tworzyło AI?

Anno 117: Pax Romana spotkało się z ciepłym odbiorem wśród krytyków i przyciągnęło na platformie Steam ponad 42 000 graczy w ciągu ostatnich 24 godzin. Mimo początkowego, dobrego startu, wokół produkcji pojawiły się pewne kontrowersje. Niektórzy fani zaczęli bowiem sugerować, że część oprawy graficznej gry została stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji. Mowa konkretnie o grafikach pojawiających się na ekranach ładowania.

Anno 117: Pax Romana pod ostrzałem. Gracze oskarżają Ubisoft o użycie AI w oprawie graficznej

Deweloperem stojącym za tytułem jest Ubisoft Mainz. Gracze, z których jeden z nich – MedicaeVal – szczególnie zwrócił uwagę na problem, wskazują na błędy, które są charakterystyczne dla kiepskiej generacji obrazów przez AI. Najbardziej problematyczny obraz to ten przedstawiający wnętrze rzymskiego pałacu, gdzie twarze postaci są zdeformowane w sposób typowy dla słabej jakości wyników z oprogramowania do generowania obrazów.