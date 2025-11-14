Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersje wokół Anno 117: Pax Romana. Ekrany ładowania tworzyło AI?

Patrycja Pietrowska
2025/11/14 16:00
Niektóre grafiki w Anno 117: Pax Romana przykuły szczególną uwagę graczy.

Anno 117: Pax Romana spotkało się z ciepłym odbiorem wśród krytyków i przyciągnęło na platformie Steam ponad 42 000 graczy w ciągu ostatnich 24 godzin. Mimo początkowego, dobrego startu, wokół produkcji pojawiły się pewne kontrowersje. Niektórzy fani zaczęli bowiem sugerować, że część oprawy graficznej gry została stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji. Mowa konkretnie o grafikach pojawiających się na ekranach ładowania.

Anno 117: Pax Romana pod ostrzałem. Gracze oskarżają Ubisoft o użycie AI w oprawie graficznej

Deweloperem stojącym za tytułem jest Ubisoft Mainz. Gracze, z których jeden z nich – MedicaeVal – szczególnie zwrócił uwagę na problem, wskazują na błędy, które są charakterystyczne dla kiepskiej generacji obrazów przez AI. Najbardziej problematyczny obraz to ten przedstawiający wnętrze rzymskiego pałacu, gdzie twarze postaci są zdeformowane w sposób typowy dla słabej jakości wyników z oprogramowania do generowania obrazów.

Warto jednak zaznaczyć, że nie cała oprawa wizualna w grze budzi zastrzeżenia. Niektóre ekrany ładowania zostały zaprojektowane przez Karakter Design Studio, które wcześniej współpracowało przy takich hitach jak God Of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West czy Middle-earth: Shadow Of War. Te grafiki opublikowane na profilu Art Station studia cechują się spójnym stylem i, co najważniejsze, nie są generowane przez sztuczną inteligencję.

W kontekście kontrowersji, na stronie gry w serwisie Steam, który wymaga od deweloperów ujawnienia wykorzystania AI, Ubisoft zamieścił oświadczenie. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zostały wykorzystane do pomocy przy tworzeniu niektórych elementów w grze. We wszystkich takich przypadkach finalny efekt odzwierciedla rzemiosło oraz kreatywną wizję naszego zespołu”.

Przypomnijmy, że Anno 117: Pax Romana zadebiutowało 13 listopada 2025 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Anno 117: Pax Romana - recenzja gry. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu!

Źródło:https://www.thegamer.com/anno-117-ai-generative-artwork-ubisoft/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

