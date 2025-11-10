Anno 117: Pax Romana - recenzja gry. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu!

Marka Anno jest na tyle stabilną w portfolio Ubisoftu, że można bez większych skrupułów napisać – Anno 117: Pax Romana to jedna z lepszych gier 2025 roku

O Anno 117: Pax Romana na gram.pl pisałem już tak często, że właściwie jeśli ktoś śledził wszystkie teksty, to jest mniej więcej wywnioskować, co we właściwej recenzji może się pojawić. Co prawda było kilka konkretnych zmian w międzyczasie, ale na ostateczne wrażenia z rozgrywki samej w sobie nie wpłynęły na minus, a wręcz przeciwnie – jest jeszcze lepiej i różnorodniej niż w poprzednich wersjach przedpremierowych.

Bowiem seria Anno sama w sobie jest chyba jedną z najbardziej stabilnych w portfolio Ubisoftu pod względem jakości i nawet, jeśli wyprawa w przyszłość nie wypadła wybitnie pomyślnie (co można byłoby już rozpatrywać w kontekście pewnego rodzaju… klątwy patrząc również jak czasami kończyły inne gry z tego segmentu ruszające na podbój nowoczesności), to nadal pozostałe odsłony serii dostarczały to, co dostarczyć powinny – wciągającej rozgrywki dla fanów zabawy ekonomiczno-strategicznej oraz city builderów.

Anno 117: Pax Romana to ta gra, w której wszystko pasuje bardziej, niż można było sobie to wyobrazić. Jest lubiany przez graczy klimat, dobrze znane zasady zabawy i coś, co można nazwać spokojem w dość dynamicznym świecie gier komputerowych. Nawet, jeśli przyjdzie nam walczyć z innymi gubernatorami czy to w Latium, czy to w Albionie. Ekipa Ubisoft Mainz co prawda wprowadziła kilka poważniejszych zmian względem poprzedniczek, ale koniec końców pasują one tutaj jak ulał, co rzadko zdarza się w tej branży.

I powiem to już teraz – jest duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że Anno 117: Pax Romana wyląduje w moim prywatnym TOP 3 gier tego roku. Głownie dlatego, że udowadnia, iż szlifowanie formuły jest czasami lepsze niż wymyślanie czegoś kompletnie na nowo próbując wmówić graczom „tak będzie lepiej”.

Szkolenie z podstaw bycia gubernatorem – wersja rzymska

To, co najważniejsze jest w przypadku Anno 117: Pax Romana to fakt, że gra sama w sobie ma być city builderem stawiającym na spokojne przechodzenie przez kolejne fazy budowanej przez nas potęgi. Pośpiech tutaj jest złym doradcą, a i łatwo jest zapomnieć o tworzeniu pewnych elementów w ferworze walki.

Dlatego też kampanię Anno 117: Pax Romana warto traktować jako fabularyzowany samouczek, który krok po kroku prezentuje najważniejsze elementy zabawy od początków na pierwszej wyspie poprzez eksplorację, a kończąc na militariach, które mogą mocno odstraszać graczy lubujących się w czysto ekonomicznej sferze zabawy w tego typu produkcjach.

Tym bardziej, że dwie ścieżki historii zaproponowanej przez Ubisoft Mainz to właściwie bardzo podobne kroki do wykonania, ale innymi drobnymi zmianami fabularnymi. W przypadku Marcii Tertii mówimy tu o historii, w której ma wyjść za mąż za rzymskiego namiestnika, ale z powodu jego choroby musi przejąć obowiązki gubernatorki. W przypadku Marcusa Naukratiusa jego ojciec, Decimus, po latach swobodnego życia bierze się za swojego syna i przygotowuje go do przejęcia władzy na wyspach.

W obu przypadkach nakreślenie tła historycznego bohaterów zbyt mocno jednak nie wpływa na to, jakim zadaniom będziemy musieli sprostać w przyszłości pod kątem nauki tego, co Anno 117: Pax Romana mają do zaoferowania.

Czy to dobrze? Powiedziałbym, że spodziewałem się zdecydowanie więcej nawet, jeśli w trakcie rozgrywki w kampanii pewne dokonane przez nas wybory wpływają na to, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Mimo wszystko jednak zapowiedź dwóch różnych historii, a co za tym idzie również kampanii, nawet jeśli miałyby wiele elementów wspólnych, sugerowała, że może być w tym wszystkim o wiele więcej ciekawych smaczków z tamtych czasów.

Tutaj mała uwaga – cieszy fakt, że w trakcie kampanii w momencie przejścia do Albionu zasadniczo nie tracimy zdobytych funduszy, na które do tej pory zapracowaliśmy ciężko w Lacium. Oznacza to, że zasiedlanie „nowego lądu” jest nieco prostsze. Zazwyczaj w takich momentach gra zabiera nam praktycznie wszystko, ale w Anno 117: Pax Romana działa to nieco inaczej.

Nie zmienia to jednak faktu, że ta spokojna i skupiona głównie na wykonywaniu kolejnych zadań kampania sprawia wrażenie o wiele łatwiejszej do przyswojenia dla tych, którzy z Anno nie mieli za dużo wspólnego. Wszystkie elementy samouczka są bowiem tutaj bardzo mocno rozbudowane i prawdopodobnie trzeba byłoby być bardzo nieuważnym, aby przepaść w tym wszystkim jak kamień w wodę. Na szczęście weterani mogą sobie to wszystko wyłączyć, chociaż pod względem zmian przeróżnych w Anno 117: Pax Romana warto przyzwyczaić się do kilku elementów.

Tak czy inaczej kampanię ograć warto głównie po to, aby poznać te najważniejsze zmiany względem poprzednich odsłon serii. Sam bowiem grając trochę z pamięci w pierwszą wersję przedpremierową udostępnioną dziennikarzom doszedłem do wniosku… że warto byłoby to i owo przyswoić sobie na spokojnie. Czy to w kontekście badań, wyboru bóstw czy planowania samego miasta. I rzeczywiście – po tak długim czasie czuć, że zrozumienie wreszcie przyszło, choć do ideału daleko.

Ale na to przyjdzie czas w sandboxie.

Idealna piaskownica? Na pewno taka, w której można dobrze bawić i ani trochę się nie zmęczyć…

Idąc krok po kroku standardowo mamy do wyboru trzy różne poziomy trudności zdefiniowane przez twórców oraz możliwość edytowania rozgrywki na własnych zasadach począwszy od surowców a na możliwościach wrogich frakcji skończywszy.

Początek w przypadku Anno 117: Pax Romana wprowadza jedną, ale dość dobrą wizualnie zmianę – biorąc pod uwagę planowaną przez nas zabudowę jasno, czarno na białym widać, które budynki znajdą się w polu efektu danego budynku produkcyjnego bez względu na to, czy będą to pozytywne, czy negatywne czynniki. Tym samym poniekąd rozwiązuje się problem działania na wyczucie i o wiele łatwiej logicznie rozplanować m.in. budowle, które stwarzają o wiele większe zagrożenie pożarowe lub wymagają z naszej strony zadbania o potrzeby higieniczne mieszkańców (tutaj m.in. w grę wchodzi budowanie akweduktów – bez nich trudno mówić o rzymskich klimatach).

Z drugiej strony natomiast możliwość budowania pod skosem również o wiele bardziej ułatwia planowanie czy to przeróżnych pól uprawnych, czy to ustawiania budynków na wyspach chociażby względem pobliskich rzek. Nie mówiąc już o walorach estetycznych – po prostu cieszy odejście od planowania wszystkiego pod linijkę w pionie i poziomie, choć musze przyznać, że o wiele łatwiej było mi tworzyć pewne plany właśnie w ten sposób, aby zmaksymalizować profity nawet w Pax Romana.

Z drugiej strony od strony działania produkcyjnego, tak jak wspominałem w jednym z wcześniejszych tekstów, o wiele łatwiej może dojść do sytuacji, w której pierwsza wyspa nie będzie w stanie dostarczyć nam wszystkich niezbędnych surowców nawet na drugim poziomie mieszkańców i nie mówię tu o budowlach pod koniec danego etapu – nawet te, które pojawiają się jako startowe mogą być zagrożone, jeśli seed mapy po prostu nam nie zagra i trzeba będzie szukać sprawnie nowego miejsca.

Jednak nie rozpatrywałbym tego jako problem, a prędzej coś, co może sprawić, że bardzo sprawnie zdobędziemy przewagę nad przeciwnikami mając również surowce z wyższych poziomów. Z czasem i tak przyjdzie nam również eksplorować Albion i dostarczać towary z Lacium po to, aby lokalsi będący przychylni rzymskiej ekspansji mogli korzystać z dobrobytu ich kultury… ale tu również warto pomyśleć nad wyborem rozwoju mieszkańców.

Ale żeby było wszystko po kolei – etap eksploracji Albionu (lub Lacium, w zależności od tego, gdzie wystartujemy w sandboxie) pojawia się naturalnie i zasadniczo w bezpośrednim porównaniu z Anno 1800 nie musimy już bawić się w wyprawy związane z odkrywaniem nowego świata, czyli wyposażać swoich statków w odpowiedni sposób licząc, że sprawnie trafimy na nowy ląd. W Pax Romana zwyczajnie musimy czekać i trafić do nowego miejsca.

Zasiedlanie nowych miejsc zdecydowanie łatwiej jest zacząć od Albionu, który ze względu na konieczność korzystania z mokradeł wymaga zdecydowanie większego planowania w przypadku tworzenia budynków produkcyjnych nie tylko od strony samego ułożenia wszystkiego względem magazynów czy budynków handlowych, ale również potrzebnego drewna do stworzenia kładek.