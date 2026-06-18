Ubisoft przyznaje się do problemu z Assassin’s Creed Shadows. Zespół wsłuchał się w krytykę fanów

Nadchodząca aktualizacja Black Tides będzie ostatnim dużym rozszerzeniem historii w Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft ujawnił, że podczas prac nad nową zawartością deweloperzy analizowali opinie społeczności i postanowili uwzględnić najczęściej powtarzające się uwagi dotyczące głównego wątku fabularnego oraz roli templariuszy w grze.

Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft odpowiada na uwagi społeczności

Dyrektor Simon Lemay-Comtois przyznał, że nie wszystkie elementy historii spotkały się z tak pozytywnym odbiorem, jakiego oczekiwało studio. Z tego powodu część krytykowanych aspektów została rozwinięta lub zmodyfikowana w ramach Black Tides.