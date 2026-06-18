Ubisoft przyznaje się do problemu z Assassin’s Creed Shadows. Zespół wsłuchał się w krytykę fanów

Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft odpowiada na uwagi społeczności
Dyrektor Simon Lemay-Comtois przyznał, że nie wszystkie elementy historii spotkały się z tak pozytywnym odbiorem, jakiego oczekiwało studio. Z tego powodu część krytykowanych aspektów została rozwinięta lub zmodyfikowana w ramach Black Tides.
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre elementy fabuły z głównej części gry nie spotkały się ze społecznością z tak dużym entuzjazmem, jak się spodziewaliśmy, dlatego zamierzamy wykorzystać te elementy oraz otrzymane opinie i spróbować je odpowiednio uwzględnić w tym ostatnim rozdziale,
Nowa zawartość ma zaoferować dodatkowe zakończenie dla Naoe i Yasuke oraz większy nacisk na konflikt z templariuszami. W centrum wydarzeń znajdzie się duet antagonistów znanych jako Black Cross. Według twórców była to bezpośrednia odpowiedź na głosy fanów domagających się większej liczby wątków związanych z zakonem oraz głębszych powiązań z uniwersum Assassin’s Creed.
GramTV przedstawia:
Ubisoft zapowiada również liczne odniesienia do wcześniejszych części serii. Jednym z nich mają być powiązania z historią Edwarda Kenwaya, bohatera Assassin’s Creed IV: Black Flag. Deweloperzy podkreślają jednak, że ze względu na różnice czasowe nie chodzi o bezpośredni występ postaci, lecz o fabularne nawiązania łączące oba tytuły.
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