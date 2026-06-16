Ubisoft rozdaje dostęp do swojej usługi. Zagracie za darmo w Assassin’s Creed Shadows i więcej

Bezpłatny dostęp do Ubisoft+ Premium rusza już 18 czerwca i obejmuje ponad 140 gier wraz z dodatkami.

Ubisoft przygotował niespodziankę dla graczy. Już 18 czerwca wystartuje ograniczona czasowo akcja, dzięki której będzie można wypróbować usługę Ubisoft+ Premium całkowicie za darmo. To dobra okazja, aby sprawdzić najnowsze produkcje wydawcy bez dodatkowych kosztów.

Ubisoft+ Premium za darmo od 18 czerwca

Darmowy dostęp do usługi rozpocznie się 18 czerwca o godzinie 15:00 i potrwa do 23 czerwca. W tym czasie gracze uzyskają pełny dostęp do biblioteki Ubisoft+ Premium, obejmującej ponad 140 gier. Co ważne, usługa zapewnia dostęp nie tylko do podstawowych wersji produkcji, ale także do dodatków DLC i edycji premium tam, gdzie są dostępne.