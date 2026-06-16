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Ubisoft rozdaje dostęp do swojej usługi. Zagracie za darmo w Assassin’s Creed Shadows i więcej

Mikołaj Berlik
2026/06/16 14:40
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Bezpłatny dostęp do Ubisoft+ Premium rusza już 18 czerwca i obejmuje ponad 140 gier wraz z dodatkami.

Ubisoft przygotował niespodziankę dla graczy. Już 18 czerwca wystartuje ograniczona czasowo akcja, dzięki której będzie można wypróbować usługę Ubisoft+ Premium całkowicie za darmo. To dobra okazja, aby sprawdzić najnowsze produkcje wydawcy bez dodatkowych kosztów.

Ubisoft+ Premium
Ubisoft+ Premium

Ubisoft+ Premium za darmo od 18 czerwca

Darmowy dostęp do usługi rozpocznie się 18 czerwca o godzinie 15:00 i potrwa do 23 czerwca. W tym czasie gracze uzyskają pełny dostęp do biblioteki Ubisoft+ Premium, obejmującej ponad 140 gier. Co ważne, usługa zapewnia dostęp nie tylko do podstawowych wersji produkcji, ale także do dodatków DLC i edycji premium tam, gdzie są dostępne.

Jedną z największych atrakcji promocji będzie możliwość zagrania w Assassin’s Creed Shadows wraz z rozszerzeniem Szpony Awaji. Gracze będą mogli sprawdzić najnowszą odsłonę serii bez konieczności kupowania gry.

Wciel się w rolę Naoe, bystrego shinobiego, i wykorzystuj światło, dźwięk oraz cienie, by uniknąć wykrycia. Infiltruj twierdze wroga, korzystając z wielu możliwości parkouru, w tym nowego haka, odwracaj uwagę strażników za pomocą shurikenów lub bomb dymnych, a następnie likwiduj swoje cele za pomocą Ukrytego Ostrza. Jako samuraj Yasuke wykonuj ciche ataki z łuku lub wyprowadzaj niszczycielskie kombinacje w walce wręcz za pomocą katany lub naginaty.

Przełączaj się między tymi dwoma bohaterami, aby dostosować swoją strategię i doświadczyć feudalnej Japonii poprzez dwa radykalnie różne podejścia – skradanie się i siłę, cienie i stal.

GramTV przedstawia:

W bibliotece znajdują się także inne produkcje Ubisoftu, w tym Avatar: Frontiers of Pandora oraz Anno 117: Pax Romana. Warto pamiętać, że premiery gier Ubisoftu regularnie trafiają do abonamentu już w dniu debiutu.

Po zakończeniu darmowego okresu próbnego subskrypcja Ubisoft+ Premium kosztuje 74,90 zł miesięcznie. Osoby, które zdecydują się kontynuować zabawę po 23 czerwca, będą mogły zachować postępy i kontynuować rozgrywkę po wykupieniu abonamentu.

Niewykluczone, że dla wielu graczy darmowy weekend będzie także okazją do przygotowania się na premierę Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, które również ma trafić do usługi.

Źródło:https://gg.deals/freebie/ubisoft-premium-free-trial-june-18/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
assassin's creed
darmowe gry
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Ubisoft+
Assassin's Creed Shadows
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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