Ubisoft rozdaje dostęp do swojej usługi. Zagracie za darmo w Assassin’s Creed Shadows i więcej

Bezpłatny dostęp do Ubisoft+ Premium rusza już 18 czerwca i obejmuje ponad 140 gier wraz z dodatkami.
Ubisoft przygotował niespodziankę dla graczy. Już 18 czerwca wystartuje ograniczona czasowo akcja, dzięki której będzie można wypróbować usługę Ubisoft+ Premium całkowicie za darmo. To dobra okazja, aby sprawdzić najnowsze produkcje wydawcy bez dodatkowych kosztów.
Ubisoft+ Premium za darmo od 18 czerwca
Darmowy dostęp do usługi rozpocznie się 18 czerwca o godzinie 15:00 i potrwa do 23 czerwca. W tym czasie gracze uzyskają pełny dostęp do biblioteki Ubisoft+ Premium, obejmującej ponad 140 gier. Co ważne, usługa zapewnia dostęp nie tylko do podstawowych wersji produkcji, ale także do dodatków DLC i edycji premium tam, gdzie są dostępne.
Jedną z największych atrakcji promocji będzie możliwość zagrania w Assassin’s Creed Shadows wraz z rozszerzeniem Szpony Awaji. Gracze będą mogli sprawdzić najnowszą odsłonę serii bez konieczności kupowania gry.
Wciel się w rolę Naoe, bystrego shinobiego, i wykorzystuj światło, dźwięk oraz cienie, by uniknąć wykrycia. Infiltruj twierdze wroga, korzystając z wielu możliwości parkouru, w tym nowego haka, odwracaj uwagę strażników za pomocą shurikenów lub bomb dymnych, a następnie likwiduj swoje cele za pomocą Ukrytego Ostrza. Jako samuraj Yasuke wykonuj ciche ataki z łuku lub wyprowadzaj niszczycielskie kombinacje w walce wręcz za pomocą katany lub naginaty.
Przełączaj się między tymi dwoma bohaterami, aby dostosować swoją strategię i doświadczyć feudalnej Japonii poprzez dwa radykalnie różne podejścia – skradanie się i siłę, cienie i stal.
Po zakończeniu darmowego okresu próbnego subskrypcja Ubisoft+ Premium kosztuje 74,90 zł miesięcznie. Osoby, które zdecydują się kontynuować zabawę po 23 czerwca, będą mogły zachować postępy i kontynuować rozgrywkę po wykupieniu abonamentu.
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