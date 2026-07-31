Beast of Reincarnation nie zajmie dużo miejsca na dysku. Ujawniono wymagania na PC

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, dlaczego twórcy serii Pokemon zdecydowali się na stworzenie fotorealistycznego Beast of Reincarnation. Tymczasem do premiery wspomnianego tytułu zostało już tylko kilka dni. Dlatego też deweloperzy ze studia Game Freak w końcu ujawnili wymagania sprzętowe swojej nowej produkcji.

Game Freak ujawniło wymagania sprzętowe Beast of Reincarnation na PC

Na karcie Beast of Reincarnation na Steam znaleźć można zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Okazuje się, że nowa gra twórców serii Pokemon będzie potrzebować zaledwie 45 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Deweloperzy ze studia Game Freak zaznaczają jednak, że do rozgrywki wymagany jest dysk SSD.