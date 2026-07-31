Beast of Reincarnation nie zajmie dużo miejsca na dysku. Ujawniono wymagania na PC

Game Freak ujawniło wymagania sprzętowe Beast of Reincarnation na PC
Na karcie Beast of Reincarnation na Steam znaleźć można zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Okazuje się, że nowa gra twórców serii Pokemon będzie potrzebować zaledwie 45 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Deweloperzy ze studia Game Freak zaznaczają jednak, że do rozgrywki wymagany jest dysk SSD.
Beast of Reincarnation – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);
Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 3600;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) lub AMD Radeon RX 580 (8 GB);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku: 45 GB;
Dodatkowe uwagi: niska jakość grafiki, 1080p i 40 FPS z DLSS (seria RTX 20–50) lub FSR1 (tryb wydajnościowy).
GramTV przedstawia:
Beast of Reincarnation – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 5800X;
Pamięć RAM: 16 GB RAM;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) lub AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku: 45 GB;
Dodatkowe uwagi: średnia jakość grafiki, 1080p i 60 FPS z DLSS lub FSR3 (tryb wydajnościowy).
Na koniec przypomnijmy, że Beast of Reincarnation zadebiutuje na komputerach osobistych już 3 sierpnia 2026 roku, a więc w najbliższy poniedziałek. Dzień później – 4 sieprnia 2026 roku – gra ukaże się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami w dniu swojej premiery nowa produkcja studia Game Freak trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
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