Ubisoft powinien zainspirować się Split Fiction? Dyrektor Hazelight zwraca się do studia

Przy okazji ostatniego pokazu State of Play zobaczyliśmy kolejny zwiastun Split Fiction - nowej gry co-op od twórców It Takes Two i A Way Out. Studio jest znane z tworzenia gier przeznaczonych do lokalnej współpracy - w ostatniej rozmowie z deweloperami poruszono kwestię wydawania większej liczby podobnych projektów przez inne firmy.

Split Fiction - Deweloper proponuje rozwiązanie problemów Ubisoftu

Serwis GamesRadar przeprowadził wywiad z dyrektorem Hazelight, Josefem Fares. Wypowiedział się on o innych deweloperach oraz braku większej liczby podobnych projektów do Split Fiction na rynku. Sukces takich tytułów, jak wspomniane już A Way Out oraz It Takes Two ma pokazywać zainteresowanie społeczności graczy lokalnym co-opem. W rozmowie wyraził on zaskoczenie, że Split Fiction to jedyny większy tytuł przeznaczony do gry na podzielonym ekranie, który zostanie udostępniony w najbliższej przyszłości.