Split Fiction od twórców It Takes Two w złocie. Gracze mogą odliczać dni do premiery

Gra, zaprezentowana po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku, pozwoli wcielić się w role dwóch sióstr-pisarek, które podróżują między światami fantasy i science-fiction. Josef Fares, szef studia Hazelight, ogłosił na swoim koncie na platformie X, że gra osiągnęła złoty status, co oznacza, że główna faza produkcyjna dobiegła końca.

W grze Mio i Zoe, podróżując przez portale, mogą odkrywać różnorodne światy. Jak czytamy w opisie gry, gracze będą mogli zarówno oswajać urocze smoczątka i uciekać przed trollami, jak i wcielać się w parę cyberninja czy unikać latających samochodów. Twórcy zapowiadają „prawdziwą przygodę w trybie współpracy”.

Przeżyj moc niewiarygodnych wrażeń, zanurzając się w różnorodnych światach Split Fiction – przełamującej granice kooperacyjnej grze przygodowej spod ręki twórców Gry Roku 2021, It Takes Two. Mio i Zoe to kompletnie różne pisarki – jedna tworzy science-fiction, druga uwielbia gatunek fantasy – niespodziewanie uwięzione we własnych opowiadaniach po tym, jak zostają podłączone do maszyny mającej wykraść ich twórcze pomysły. Żeby wyjść z potrzasku i zachować własne wspomnienia, będą musiały nauczyć się współpracy, posiąść najróżniejsze umiejętności i podołać osobliwym wyzwaniom, pisząc przy tym historię nietypowej przyjaźni zawieszonej między światami science-fiction i fantasy.