Akcje Nintendo za blisko 2 miliardy dolarów idą sprzedaż

Udziały danych firm dość nierzadko zmieniają swoich właścicieli, przechodząc z rąk do rąk. Bo pieniądz, proszę pana, lubią ruch.

Nie inaczej jest w przypadku Nintendo. Za chwilę dojdzie do sprzedaży akcji japońskiego giganta za niebagatelną kwotę. Grafika wygenerowana przez AI Prawie 2 miliardy dolarów za akcje Nintendo Całą sprawę ujawniło samo Nintendo. Okazuje się, że pewna grupa akcjonariuszy, w której większość stanowią japońskie banki, zamierza sprzedać duży pakiet akcji. Cała transakcja wykorzystywać będzie cenę akcji z piątkowego zamknięcia, co oznacza, iż jej wartość to 290 miliardów jenów. W przeliczeniu daje to około 1,9 miliarda dolarów.

Wśród sprzedających znalazły się m.in. Bank of Kyoto i Resona Bank, ale też zajmująca się grami mobilnymi firma DeNA, odpowiedzialna m.in. za Pokémon Trading Card Game Pocket oraz Pokémon Masters EX. W ruch ma pójść około 2,8% wszystkich wyemitowanych przez Nintendo akcji.

Dotychczas największym posiadaczem akcji Nintendo było The Master Trust Bank of Japan, które pochwalić się mogło 16,29% wszystkich akcji. Co ciekawe, 3 lata temu część udziałów wykupił też prężnie działający w branży Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych, chociaż z czasem niespodziewanie pomniejszył swój wkład. Dlaczego w ogóle akcje Nintendo znajdują się w rękach banków? Całość polega na tzw. cross-shareholding, w ramach którego różne firmy posiadają nawzajem swoje akcje, co ma wpłynąć na wzmocnienie biznesowych więzi. Nie wiadomo jednak, czy w tej sytuacji japoński gigant również zdecyduje się na sprzedaż udziałów tych podmiotów, które uczestniczą w sprzedaży.

