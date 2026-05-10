Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Kolejny ubiegłoroczny tytuł w prezencie

Radosław Krajewski
2026/05/10 20:15
Steam nie zatrzymuje się nawet na koniec weekendu.

Dopiero co wczoraj informowaliśmy o nowej darmowej grze do odebrania na Steam, a właśnie ruszyła następna oferta. Sklep oferuje swoim użytkownikom w prezencie grę Just Move Fall Dungeon Endless Abyss. Produkcja stworzona przez daminggede zadebiutowała w grudniu ubiegłego roku i po zaledwie pięciu miesiącach tytuł można przypisać do swojego konta Steam całkowicie za darmo. Jednak podobnie jak w przypadku poprzedniej darmówki, patrząc po screenach oraz zwiastunie, Just Move Fall Dungeon Endless Abyss również nie zachęca do sprawdzenia. Mimo to kolekcjonerzy mogą zdobyć następcą grę „+1” do swojej biblioteki na platformie Valve. Więcej szczegółów odebrania gry znajdziecie poniżej.

W tym lochu gracz może poruszać się tak, aby zbliżyć się do przeciwnika na odpowiednią odległość. Gdy wróg znajdzie się wystarczająco blisko, broń automatycznie strzela do najbliższego przeciwnika.

Do ukończenia jest trzydzieści misji. Spróbuj zaliczyć je wszystkie.

Dodatkowe funkcje

Gra oferuje trzy mapy: Loch, Salon oraz Miejsce Imprezy. Do dyspozycji jest trzydzieści misji, pięć rodzajów broni palnej oraz różne postacie.

System ulepszeń

Zdobywaj pieniądze i punkty doświadczenia, aby rozwijać swoją postać i wyposażenie – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Just Move Fall Dungeon Endless Abyss, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 13 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

