Ubisoft kończy z twórcami Rainbow Six. 105 osób bez pracy

Od pewnego czasu zwolnienia w Ubisofcie nikogo już nie szokują. Można powiedzieć, że na pewien sposób stało się to nawet chlebem powszednim w związku z trwającą restrukturyzacją.

Teraz francuski gigant postanowił bliżej przyjrzeć się jednemu ze swoich legendarnych studiów. I w efekcie ostatecznie je zamknąć w sensie deweloperskim.

Twórcy Rainbow Six i Ghost Recon zwolnieni z Ubisoftu

Tak więc w Red Storm Entertainment żadna gra już więcej nie powstanie. To, jak ustaliła redakcja VGC, oznacza zwolnienie aż 105 osób. Co ciekawe, nie znika jednak sama marka. Red Storm nadal będzie istnieć, ale już tylko jako wsparcie dla globalnych działów zajmujących się IT oraz silnikiem Snowdrop. Ale to tyle. W związku z tym wszystkie osoby zajmujące się tworzeniem gier w RSE zostały objęte redukcją etatów. Tym samym kończy się pewien rozdział, bo ekipa z Karoliny Północnej była naprawdę zasłużona, chociaż od kilku lat nie ukazał się żaden stworzony przez nią tytuł. Bynajmniej jednak nie dlatego, że nad żadnym nie pracowała.