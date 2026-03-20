Ubisoft kończy z twórcami Rainbow Six. 105 osób bez pracy

Od pewnego czasu zwolnienia w Ubisofcie nikogo już nie szokują. Można powiedzieć, że na pewien sposób stało się to nawet chlebem powszednim w związku z trwającą restrukturyzacją.
Teraz francuski gigant postanowił bliżej przyjrzeć się jednemu ze swoich legendarnych studiów. I w efekcie ostatecznie je zamknąć w sensie deweloperskim.
Twórcy Rainbow Six i Ghost Recon zwolnieni z Ubisoftu
Tak więc w Red Storm Entertainment żadna gra już więcej nie powstanie. To, jak ustaliła redakcja VGC, oznacza zwolnienie aż 105 osób. Co ciekawe, nie znika jednak sama marka. Red Storm nadal będzie istnieć, ale już tylko jako wsparcie dla globalnych działów zajmujących się IT oraz silnikiem Snowdrop. Ale to tyle. W związku z tym wszystkie osoby zajmujące się tworzeniem gier w RSE zostały objęte redukcją etatów. Tym samym kończy się pewien rozdział, bo ekipa z Karoliny Północnej była naprawdę zasłużona, chociaż od kilku lat nie ukazał się żaden stworzony przez nią tytuł. Bynajmniej jednak nie dlatego, że nad żadnym nie pracowała.
Red Storm narodziło się w 1996 roku i to właśnie to studio zapoczątkowało legendarne już dziś dwie marki należące do Ubisoftu. Mowa o Tom Clancy's Rainbow Six oraz Tom Clancy's Ghost Recon. W przypadku R6 tamtejsi deweloperzy stworzyli cztery pierwsze odsłony i dopiero przy okazji Rainbow Six: Vegas przekazano IP do Ubisoft Monteral. Jeżeli zaś chodzi o GR, to tutaj ekipa działała aż do Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, by następnie kolejne pozycje z tej serii wykreowały już wewnętrzne studia Ubisoftu z Singapuru, Paryża oraz Mediolanu. Samo Red Storm zajęło się zaś VR-owym Tom Clancy's Splinter Cell oraz darmowym Tom Clancy's The Division Heartland, ale oba projekty zostały anulowane.
To kolejny rozdział długiej i bolesnej opowieści pt. restrukturyzacja w Ubisofcie. Ta doprowadziła już m.in. do anulowania 6 gier, w tym wyczekiwanego Prince of Persia: The Sands of Time Remake, a także przesunięciu premier 7 kolejny. Dodatkowo zamknięto 2 studia oraz dokonano zwolnień w wielu innych studiach. Celem jest to, by w przeciągu kolejny 2 lat zredukować koszty stałe o 200 milionów dolarów.
