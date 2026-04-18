Remake Assassin’s Creed Black Flag to nie tylko lepsza grafika. W grze ma być więcej nowości

Maciej Petryszyn
2026/04/18 19:30
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują jedno. Prezentacja Assassin’s Creed Black Flag Resynced już niedługo.

Skąd ta pewność? Otóż coraz więcej informacji na temat remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag zaczyna wyciekać do sieci.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Black Flag Resynced nie skończy się na lepszej grafice

Nic dziwnego, bo według wielu doniesień pierwsi dziennikarze mieli już okazję, by zobaczyć Assassin’s Creed Black Flag Resynced w akcji. Na razie jednak żaden z nich oficjalnie nie może zabrać na ten temat głosu, bo do 23 kwietnia obowiązuje ich embargo. Co ciekawe, tego samego dnia nastąpić prezentacja ze strony samego Ubisoftu, dzięki której cała społeczność będzie miała szansę, by na własne oczy przekonać się, jak wyglądają odświeżone przygody Edwarda Kenwaya. Niemniej już teraz za sprawą Toma Howarda z Insider Gaming pojawiła się spora porcja szczegółów na temat nadchodzącej produkcji.

Okazuje się, że Resynced będzie całkowitym odświeżeniem Assassin’s Creed 4, gdyż tytuł ten powstanie na najnowszej wersji silniku Aurora – dokładnie tak, jak wydane w ubiegłym roku Assassin’s Creed Shadows. Jednocześnie informator rozwiał obawy niektórych, którzy żyli w strachu, że odświeżone Black Flag doda do gry elementy RPG znane z ostatnich odsłon serii AC. Nic takiego ma nie mieć miejsca, a remaster ma pozostać wierny oryginałowi. Nie oznacza to jednak, że Ubisoft nie zamierza dołożyć do produkcji żadnej nowej zawartości, która towarzyszyłaby graficznemu odświeżeniu.

Jak podaje Henderson, rozbudowana ma zostać warstwa fabularna. To wiąże się m.in. z pojawieniem się nowych zadań, a nawet zagłębieniem się w przeszłość głównego bohatera. Rozbudowana ma zostać też eksploracja terenów podwodnych, którą w Black Flag z 2013 roku potraktowano raczej po macoszemu. Inna ciekawostka – Kenway ma dorobić się na swoim statku zwierzęcego towarzysza. Cóż, byle do lata, bo wtedy, jak podają przecieki, ma odbyć się premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Źródło:https://egw.news/gaming/news/34096/insider-reveals-new-exciting-details-of-assassins--ayahXfUAL

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 19:58
dariuszp napisał:

Podejrzewałem że po prostu wplecą w główną kampanię historię z Freedom Cry. No cóż, można i tak.  Obstawiam że dostaniemy tutorial w postaci w rozbudowanego prologu czy coś. 

Akurat materiału im nie brakuje. Black Flag obejmuje tylko 1/3 historii z ksiażki, a to również zostało pocięte i wiele wątków pominięto.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:37

Podejrzewałem że po prostu wplecą w główną kampanię historię z Freedom Cry. No cóż, można i tak.  Obstawiam że dostaniemy tutorial w postaci w rozbudowanego prologu czy coś. 




