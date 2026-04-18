Remake Assassin’s Creed Black Flag to nie tylko lepsza grafika. W grze ma być więcej nowości

Okazuje się, że Resynced będzie całkowitym odświeżeniem Assassin’s Creed 4, gdyż tytuł ten powstanie na najnowszej wersji silniku Aurora – dokładnie tak, jak wydane w ubiegłym roku Assassin’s Creed Shadows. Jednocześnie informator rozwiał obawy niektórych, którzy żyli w strachu, że odświeżone Black Flag doda do gry elementy RPG znane z ostatnich odsłon serii AC. Nic takiego ma nie mieć miejsca, a remaster ma pozostać wierny oryginałowi. Nie oznacza to jednak, że Ubisoft nie zamierza dołożyć do produkcji żadnej nowej zawartości, która towarzyszyłaby graficznemu odświeżeniu.

Jak podaje Henderson, rozbudowana ma zostać warstwa fabularna. To wiąże się m.in. z pojawieniem się nowych zadań, a nawet zagłębieniem się w przeszłość głównego bohatera. Rozbudowana ma zostać też eksploracja terenów podwodnych, którą w Black Flag z 2013 roku potraktowano raczej po macoszemu. Inna ciekawostka – Kenway ma dorobić się na swoim statku zwierzęcego towarzysza. Cóż, byle do lata, bo wtedy, jak podają przecieki, ma odbyć się premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced.