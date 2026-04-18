Remake Assassin’s Creed Black Flag to nie tylko lepsza grafika. W grze ma być więcej nowości

Skąd ta pewność? Otóż coraz więcej informacji na temat remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag zaczyna wyciekać do sieci.
Black Flag Resynced nie skończy się na lepszej grafice
Nic dziwnego, bo według wielu doniesień pierwsi dziennikarze mieli już okazję, by zobaczyć Assassin’s Creed Black Flag Resynced w akcji. Na razie jednak żaden z nich oficjalnie nie może zabrać na ten temat głosu, bo do 23 kwietnia obowiązuje ich embargo. Co ciekawe, tego samego dnia nastąpić prezentacja ze strony samego Ubisoftu, dzięki której cała społeczność będzie miała szansę, by na własne oczy przekonać się, jak wyglądają odświeżone przygody Edwarda Kenwaya. Niemniej już teraz za sprawą Toma Howarda z Insider Gaming pojawiła się spora porcja szczegółów na temat nadchodzącej produkcji.