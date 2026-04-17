Takiego The Division gracze nie znali. Na początku miało być „jak World of Warcraft”

Pierwsza zapowiedź Tom Clancy’s The Division z 2013 roku rozgrzała graczy. Prezentowane materiały wyglądały świetnie.
Ostatecznie nie udało się dowieźć aż takiej jakości. Mimo to jednak marka na stałe zagościła w portfolio Ubisoftu.
World of Warcraft pierwotnym wzorem dla The Division
Okazuje się jednak, że wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Studio Massive Entertainment, odpowiedzialne za serię The Division, opublikowało bowiem interesujący materiał wideo. W tym wystąpiło kilku twórców pierwszej odsłony z 2016 roku, którzy odsłaniali kulisy produkcji. Jednym z tematów było przyświecające tytułowi podejście OPE, czyli po polsku obserwuj, planuj, wykonuj. Niemniej początkowe założenia tego, jak ma wyglądać zabawa, wcale tak nie wyglądały. Otóż u samych swoich początków The Division powstawało jako, jak określili sami deweloperzy ”produkcja MMO jak World of Warcraft”.
W momencie, gdy padły te słowa, zaprezentowano krótki fragment gameplayu z wczesnej wersji gry. Widać na nim gracza walczącego z większą grupą oponentów. Co ciekawe, protagoniście towarzyszy tam pies, który również może atakować przeciwników. W oczy rzuca się tutaj odmienny od znanego ostatecznie styl wizualny. Jak wiemy, świat w The Division jest mocno surowy i utrzymany w szarej, wyblakłej kolorystyce. Tymczasem pokazany pierwowzór był pod tym względem o wiele żywszy i zwyczajnie bardziej kolorowy. Jednocześnie na tamtym etapie nie zaimplementowano jeszcze żadnych umiejętności, a sama gra miała posiadać nawet charakterystyczne dla MMP hotbary.
