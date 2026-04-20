Nowe oferty Ubisoftu pokazują kierunek. Firma stawia na doświadczenie w AI

Okazuje się, że Ubisoft nie tylko zwalnia, ale i zatrudnia. Francuski gigant opublikował nowe oferty pracy, z których wynikają ciekawe wnioski.
Dziś w wielu miejscach stawia się na AI. I Ubisoft nie ma zamiaru się na tym polu wyróżniać.
Ubisoft szuka pracowników doświadczonych ze sztuczną inteligencją
Temat wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji w game devie to kwestia mocno delikatna. Jedni widzą w tym przyszłość, do której należy się jak najszybciej dostosować, drudzy zaś zagrożenie, które destrukcyjnie wpłynie na liczbę pracowników i ich kreatywność. Gdzie leży prawda? Cóż, ostatecznie okaże się dopiero w przyszłości. Niemniej Ubisoft zdecydowanie nie chce zostać w tyle.
Jak zauważył serwis Tech4Gamers, nowe oferty pracy, które opublikował francuski gigant, wskazują na jedno. Ubi poszukuje ludzi posiadających doświadczenie w pracy z narzędziami i modelami generatywnej sztucznej inteligencji. Weźmy ogłoszenie związane z posadą Technical Art Directora, który miałby współtworzyć niezapowiedziany jeszcze projekt AAA. Potencjalny kandydat, który chciałby pracować w Ubisofcie, powinien być “biegły” w ComfyUI, MidJourney, NanoBanana i Hunyuan oraz “czuć się swobodnie”, jeżeli chodzi o Claude, Copilot, ChatGPT i inne.
Inne ogłoszenie dotyczy posady specjalisty ds. promptowania. Ten miałby pracować Ubisoft Paris. Aczkolwiek również w tym wypadku firma poszukuje kogoś obeznanego z konkretnymi modelami AI, jak m.in. GPT-4, Gemini, Claude, Qwen, SentenceBERT, Llama, Mistral. Opis tego stanowiska brzmi następująco:
Dołączając do nas na tym stanowisku, staniesz się częścią multidyscyplinarnego zespołu (składającego się ze specjalistów od danych, programowania, projektowania gier i narracji, animacji itd.), kierowanego prostym, lecz ambitnym pytaniem: które spośród wszystkich możliwości oferowanych przez generatywną AI są naprawdę interesujące i zabawne dla samej rozgrywki?”
