Nowe oferty Ubisoftu pokazują kierunek. Firma stawia na doświadczenie w AI

Okazuje się, że Ubisoft nie tylko zwalnia, ale i zatrudnia. Francuski gigant opublikował nowe oferty pracy, z których wynikają ciekawe wnioski.

Dziś w wielu miejscach stawia się na AI. I Ubisoft nie ma zamiaru się na tym polu wyróżniać. Ubisoft szuka pracowników doświadczonych ze sztuczną inteligencją Temat wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji w game devie to kwestia mocno delikatna. Jedni widzą w tym przyszłość, do której należy się jak najszybciej dostosować, drudzy zaś zagrożenie, które destrukcyjnie wpłynie na liczbę pracowników i ich kreatywność. Gdzie leży prawda? Cóż, ostatecznie okaże się dopiero w przyszłości. Niemniej Ubisoft zdecydowanie nie chce zostać w tyle.

Jak zauważył serwis Tech4Gamers, nowe oferty pracy, które opublikował francuski gigant, wskazują na jedno. Ubi poszukuje ludzi posiadających doświadczenie w pracy z narzędziami i modelami generatywnej sztucznej inteligencji. Weźmy ogłoszenie związane z posadą Technical Art Directora, który miałby współtworzyć niezapowiedziany jeszcze projekt AAA. Potencjalny kandydat, który chciałby pracować w Ubisofcie, powinien być “biegły” w ComfyUI, MidJourney, NanoBanana i Hunyuan oraz “czuć się swobodnie”, jeżeli chodzi o Claude, Copilot, ChatGPT i inne.

GramTV przedstawia:

Inne ogłoszenie dotyczy posady specjalisty ds. promptowania. Ten miałby pracować Ubisoft Paris. Aczkolwiek również w tym wypadku firma poszukuje kogoś obeznanego z konkretnymi modelami AI, jak m.in. GPT-4, Gemini, Claude, Qwen, SentenceBERT, Llama, Mistral. Opis tego stanowiska brzmi następująco: Dołączając do nas na tym stanowisku, staniesz się częścią multidyscyplinarnego zespołu (składającego się ze specjalistów od danych, programowania, projektowania gier i narracji, animacji itd.), kierowanego prostym, lecz ambitnym pytaniem: które spośród wszystkich możliwości oferowanych przez generatywną AI są naprawdę interesujące i zabawne dla samej rozgrywki?” W międzyczasie w Ubi doszło też do ruchów związanych z byłymi już pracownikami francuskiego giganta. Ubisoft Halifax zawarł bowiem ugodę z deweloperami, którzy zostali wyrzuceni z pracy na początku roku, gdy próbowali zawiązać związek zawodowy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

