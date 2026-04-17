Ubisoft dzieli się ambitnymi planami. Tak ma wyglądać reszta roku w Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana – DLC Prophecies of Ash – walka z żywiołem
Już 23 kwietnia gracze Anno 117: Pax Romana zmierzą się z potęgą wulkanu w nowym dodatku. Cinis to największa wyspa w historii serii Anno, oferująca ogromną przestrzeń pod budowę stolicy Lacjum oraz liczne zasoby. Głównym wyzwaniem będzie aktywny wulkan. Mechanika jego działania obejmuje różne fazy aktywności – od rzek lawy po spadające z nieba rozżarzone skały. W dodatku poznamy tajemniczą Caecilię, która odegra kluczową rolę w nowym scenariuszu.
Przed premierą, 22 kwietnia o godzinie 17:00, odbędzie się specjalny livestream na platformie Twitch, podczas którego twórcy zaprezentują fragmenty rozgrywki i odpowiedzą na pytania społeczności.
Zespół zaprezentował mapę drogową, która obejmuje trzy główne dodatki oraz mniejsze pakiety kosmetyczne:
Listopad – wielki finał roku z dodatkiem Dawn of the Delta.
W planach są również darmowe aktualizacje poprawiające jakość rozgrywki. Wprowadzą one m.in. rozbudowane menu statystyk, funkcję robienia notatek w grze oraz przeglądarkę modów.
Wraz z dodatkiem Prophecies of Ash w Anno 117: Pax Romanazadebiutuje darmowy Patch 1.5. Ubisoft zapowiedział publikację wpisu o nadchodzących ulepszeniach na 20 kwietnia, a pełną listę zmian (patch notes) poznamy 22 kwietnia.
Dla największych kolekcjonerów przygotowano również fizyczne gadżety: oficjalny artbook, książkę kucharską (obecnie tylko w języku niemieckim) oraz wydanie ścieżki dźwiękowej na podwójnym winylu.
