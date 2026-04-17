Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft dzieli się ambitnymi planami. Tak ma wyglądać reszta roku w Anno 117: Pax Romana

Mikołaj Berlik
2026/04/17 13:30
0
0

Strategia ze szczegółową mapą drogową 2026 roku.

Studio Ubisoft Mainz podzieliło się podsumowaniem wydarzenia Anno Day oraz ujawniło szczegółowy plan rozwoju Anno 117: Pax Romana na nadchodzące miesiące. Najważniejszym punktem programu jest zbliżająca się premiera pierwszego dużego rozszerzenia – Prophecies of Ash.

Anno 117: Pax Romana – DLC Prophecies of Ash – walka z żywiołem

Już 23 kwietnia gracze Anno 117: Pax Romana zmierzą się z potęgą wulkanu w nowym dodatku. Cinis to największa wyspa w historii serii Anno, oferująca ogromną przestrzeń pod budowę stolicy Lacjum oraz liczne zasoby. Głównym wyzwaniem będzie aktywny wulkan. Mechanika jego działania obejmuje różne fazy aktywności – od rzek lawy po spadające z nieba rozżarzone skały. W dodatku poznamy tajemniczą Caecilię, która odegra kluczową rolę w nowym scenariuszu.

Przed premierą, 22 kwietnia o godzinie 17:00, odbędzie się specjalny livestream na platformie Twitch, podczas którego twórcy zaprezentują fragmenty rozgrywki i odpowiedzą na pytania społeczności.

Zespół zaprezentował mapę drogową, która obejmuje trzy główne dodatki oraz mniejsze pakiety kosmetyczne:

  • Kwiecień – premiera DLC Prophecies of Ash.
  • Czerwiec – pakiet kosmetyczny Blooming Cities Pack.
  • Sierpień – drugie duże DLC – The Hippodrome.
  • Listopad – wielki finał roku z dodatkiem Dawn of the Delta.

GramTV przedstawia:

W planach są również darmowe aktualizacje poprawiające jakość rozgrywki. Wprowadzą one m.in. rozbudowane menu statystyk, funkcję robienia notatek w grze oraz przeglądarkę modów.

Wraz z dodatkiem Prophecies of Ash w Anno 117: Pax Romana zadebiutuje darmowy Patch 1.5. Ubisoft zapowiedział publikację wpisu o nadchodzących ulepszeniach na 20 kwietnia, a pełną listę zmian (patch notes) poznamy 22 kwietnia.

Dla największych kolekcjonerów przygotowano również fizyczne gadżety: oficjalny artbook, książkę kucharską (obecnie tylko w języku niemieckim) oraz wydanie ścieżki dźwiękowej na podwójnym winylu.

Tagi:

News
PC
Ubisoft
zapowiedź
strategia
PlayStation 5
Anno
Xbox Series X
Xbox Series S
Anno 117: Pax Romana
Ubisoft Mainz
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112