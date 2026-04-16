Wyciekła data premiery Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Gra zadebiutuje w nietypowym terminie

Radosław Krajewski
2026/04/16 21:43
Nie jest to najlepsza data premiery dla tak dużej gry.

Dopiero co informowaliśmy, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced znów wyciekło i tym razem pojawiło się w usłudze Ubisoft Connect, ujawniając zupełnie nową grafikę przedstawiającą głównego bohatera, a teraz do sieci trafiły nowe informacje o grze. Ubisoft miał zaplanowane ogłoszenie Assassin’s Creed: Black Flag Resynced i pomimo zmiany planów, część dziennikarzy miało okazję obejrzeć półgodzinny materiał z gry, w którym znalazła się również informacja o dacie premiery.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – wyciekła data premiery przed oficjalną prezentacją gry od Ubisoftu

Według serwisu Insider Gaming Assassin’s Creed: Black Flag Resynced trafi na rynek 9 lipca 2026 roku. Przez wiele lat okres między czerwcem a połową sierpnia należał do sezonu ogórkowego, gdzie nie otrzymywaliśmy żadnych dużych premier. W ubiegłym roku pojawiły się wielkie hity w tym okresie, żeby tylko wspomnieć o Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, czy Mafia: Dawne strony. Najwyraźniej w tym roku w okresie letnim gracze będą mogli sprawdzić remake przygód Edwarda Kenwaya.

Choć pierwotnie zapowiedź produkcji miała pojawić się 16 kwietnia, Ubisoft zdecydował się przesunąć oficjalne ogłoszenie na przyszły tydzień. Mimo tego część mediów oraz twórców internetowych miała już okazję zobaczyć materiał prezentujący grę, który trwał około pół godziny.

Z udostępnionych informacji wynika, że nie mamy do czynienia z prostym odświeżeniem. Twórcy postawili na gruntowną przebudowę tytułu, wzbogacając go o nową zawartość i szereg ulepszeń. Wrażenia po pierwszych pokazach są bardzo pozytywne, a odświeżona wersja pirackiej przygody ma prezentować się wyjątkowo atrakcyjnie.

Na szczegóły dotyczące zmian oraz nowości przyjdzie jeszcze poczekać do oficjalnej prezentacji. Jeśli jednak przecieki się potwierdzą, lato 2026 roku może przynieść jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów w historii serii Assassin’s Creed.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-resynced-release-date/

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

