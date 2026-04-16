Wyciekła data premiery Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Gra zadebiutuje w nietypowym terminie

Dopiero co informowaliśmy, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced znów wyciekło i tym razem pojawiło się w usłudze Ubisoft Connect, ujawniając zupełnie nową grafikę przedstawiającą głównego bohatera, a teraz do sieci trafiły nowe informacje o grze. Ubisoft miał zaplanowane ogłoszenie Assassin’s Creed: Black Flag Resynced i pomimo zmiany planów, część dziennikarzy miało okazję obejrzeć półgodzinny materiał z gry, w którym znalazła się również informacja o dacie premiery.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – wyciekła data premiery przed oficjalną prezentacją gry od Ubisoftu

Według serwisu Insider Gaming Assassin’s Creed: Black Flag Resynced trafi na rynek 9 lipca 2026 roku. Przez wiele lat okres między czerwcem a połową sierpnia należał do sezonu ogórkowego, gdzie nie otrzymywaliśmy żadnych dużych premier. W ubiegłym roku pojawiły się wielkie hity w tym okresie, żeby tylko wspomnieć o Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, czy Mafia: Dawne strony. Najwyraźniej w tym roku w okresie letnim gracze będą mogli sprawdzić remake przygód Edwarda Kenwaya.