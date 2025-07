Ubisoft nie będzie jedynym wydawcą Heroes of Might and Magic: Olden Era

Wiemy, kto jeszcze wesprze twórców nadchodzącej odsłony serii Heroes of Might and Magic.

W połowie czerwca dowiedzieliśmy się, że Heroes of Might and Magic: Olden Era nie zadebiutuje w planowanym terminie. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiła się kolejna informacja, która również powinna zainteresować wszystkich graczy czekających na wspomnianą produkcję. Okazuje się bowiem, że Ubisoft nie będzie jedynym wydawcą nadchodzącej odsłony serii Heroes of Might and Magic.

Hooded Horse pomoże firmie Ubisoft i studiu Unfrozen w pracach nad Heroes of Might and Magic: Olden Era

Zgodnie z przekazanymi informacjami twórców Heroes of Might and Magic: Olden Era wesprze również Hooded Horse. Wspomniana ekipa specjalizuje się w wydawaniu strategii i ma w swoim portfolio ma m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Manor Lords czy Norland. Przedstawiciele amerykańskiej firmy podkreślają, że są „zaszczyceni” możliwością współpracy z Ubisoftem i deweloperami ze studia Unfrozen przy nowej odsłonie serii Heroes of Might and Magic.