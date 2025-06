Heroes of Might and Magic: Olden Era opóźnione. Ujawniono nowy termin premiery

Fani Heroes of Might and Magic muszą uzbroić się w cierpliwość.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi szczegółami na temat Heroes of Might and Magic: Olden Era. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała zadebiutować we wczesnym dostępie latem tego roku. Niestety – jak się okazuję – na premierę kolejnej odsłony serii Heroes of Might and Magic w Early Access będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Heroes of Might and Magic: Olden Era nie zadebiutuje latem 2025 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutuje w „późniejszym terminie” w 2025 roku. Niestety nie otrzymaliśmy konkretnej daty premiery gry we wczesnym dostępie. Deweloperzy ze studia Unfrozen podkreślają, że decyzja o opóźnieniu debiutu wspomnianej produkcji nie była łatwa, ale konieczna, by dopracować poszczególne elementy.