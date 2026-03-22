Ubisoft jest tak zachwycony nowościami w Assassin’s Creed Shadows, że będą one standardem dla wielu przyszłych projektów

Mikołaj Berlik
2026/03/22 13:00
„Udoskonaliliśmy parkour, elementy skradania się oraz walkę.”

Wydane w zeszłym roku Assassin’s Creed Shadows nie tylko przeniosło graczy do XVI-wiecznej Japonii, ale stało się fundamentem technologicznym dla całej przyszłości serii. Podczas wydarzenia z okazji pierwszej rocznicy gry, dyrektor artystyczny Thierry Danserau potwierdził, że innowacje wprowadzone w Shadows staną się standardem w nadchodzących produkcjach Ubisoftu.

Assassin’s Creed Shadows – rewolucyjna odsłona serii

Ubisoft wykorzystuje silnik Anvil, aby znacząco podnieść poprzeczkę wizualną. Dwie technologie wyróżniają się tutaj najbardziej. System ATMOS, czyli dynamiczny system pogodowy, który pasywnie zmienia otoczenie. Realizm klimatyczny, który zachwycił graczy w Japonii, ma być teraz standardem w każdej kolejnej epoce historycznej, którą odwiedzimy. Wymieniono również system Mikropoligonów – technologia ta pozwala twórcom na generowanie znacznie bogatszych i bardziej szczegółowych środowisk. Dzięki niej światy Assassin’s Creed mają być jeszcze bardziej fotorealistyczne i gęste od detali.

We wszystkich systemach wprowadziliśmy do gry wiele rozwiązań technologicznych, które moim zdaniem staną się fundamentem przyszłych wydań, takich jak mikropoligony czy ATMOS, czyli dynamiczne systemy pogodowe, które zmieniają się w sposób pasywny. Jest sporo elementów, które znajdą zastosowanie w innych grach.

Danserau podkreślił, że zespół nie spoczął na laurach i znacząco usprawnił trzy filary rozgrywki, co odczujemy w przyszłych grach:

  • Parkour: poruszanie się po świecie stało się płynniejsze i bardziej responsywne.
  • Skradanie: systemy ukrywania się zostały rozwinięte, aby dać graczom więcej opcji taktycznych.
  • Walka: twórcy pchnęli naprzód system starć, czyniąc go bardziej angażującym.

Assassin’s Creed Shadows pojawiło się 20 marca ubiegłego roku na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/assassins-creed-shadows-features-will-make-their-way-to-other-games-franchise-lead-says-weve-improved-parkour-and-a-lot-of-stealth-and-the-fighting/

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:42

Wolałbym, aby to gracze byli zachwyceni, a nie głównie twórcy.




