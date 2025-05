Ubisoft chwali się wynikami Prince of Pesia. W The Lost Crown zagrało ponad 2 miliony graczy

Ubisoft ogłosił, że w Prince of Persia: The Lost Crown zagrało już ponad 2 miliony graczy, a jednocześnie zasugerował, że to dopiero początek powrotu kultowej serii.

Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutowało w styczniu 2024 roku i była pierwszą nową odsłoną marki od czasu przeciętnie przyjętych Zapomnianych Piasków z 2010 roku. Nową odsłonę sprawdziło całkiem sporo osób, a Ubisoft nie kryje entuzjazmu z tego powodu.

Prince of Persia: The Lost Crown sprzedało się w liczbie 1,3 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszego roku, a ogólny wynik przekroczył dwa miliony dzięki dostępności gry w abonamencie Ubisoft Plus, usłudze PS Plus oraz niedawnej premierze mobilnej. W październiku 2024 roku francuski portal Origami informował, że zespół odpowiedzialny za The Lost Crown został rozwiązany, a gra nie otrzyma kontynuacji z powodu niesatysfakcjonującej sprzedaży.

Choć Prince of Persia: The Lost Crown nie otrzymuje już nowej zawartości po premierze, Ubisoft sugeruje, że to jeszcze nie koniec, choć nie zdradza, co dokładnie ma na myśli, pisząc o „rozgrzewce” Księcia Persji. Prawdopodobnie czekają nas kolejne aktualizacje do The Rogue Prince of Persia, czyli roguelike’owej wersji gry od studia Evil Empire, która wciąż znajduje się we wczesnym dostępie. W produkcji wciąż znajduje się opóźniany remake Piasków Czasu, który aktualnie celuje w premierę w 2026 roku.

Trudno przewidzieć jaką przyszłość ma przed sobą marka Prince of Persia. Podejrzewam jednak, że wielu graczy oczekuje tak naprawdę pełnoprawnej, dużej gry w klimatach wspomnianych Piasków Czasum, ale póki co chyba nie ma na to nadziei.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun niedawno wydanej mobilnej wersji Prince of Persia: The Lost Crown: