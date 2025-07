Ubisoft chciał pozwać gwiazdę AC IV: Black Flag. Wszystko przez jedną wypowiedź

Cóż, chodzi o to, że kiedy to się stało, ktoś robił to [nagrywał telefonem – dop. red.], w momencie, w którym czułem się swobodnie i byłem otwarty. Nie wiedziałem jednak, że faktycznie nagrywali mnie telefonem, a później firma zagroziła, że mnie pozwie. Więc [teraz] nic nie mówię – powiedział Ryan.