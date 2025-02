Tylko 10 procent graczy zdołało ukończyć Kingdom Come: Deliverance 2. Daniel Vavra zapytał fanów o postęp

Od premiery Kingdom Come: Deliverance 2 minęły już ponad dwa tygodnie, lecz gracze ewidentnie nie spieszą się z ukończeniem nowego tytułu od Warhorse Studios. Po osiągnięciach na Steamie widzimy, ile osób zdołało już poznać całą historię udostępnioną przez deweloperów, a sam Daniel Vavra poruszył tę kwestię w mediach społecznościowych.

Kingdom Come: Deliverance 2 - jaka część graczy skończyła przejście?

Jak widzimy na platformie Valve, zaledwie 9,1 procenta użytkowników posiadających Kingdom Come: Deliverance 2 zdołało dotrzeć do zakończenia - jest to jednak wciąż więcej niż na PlayStation 5 (według PSNProfiles) oraz prawdopodobnie również na Xbox Series X/S, lecz nie mamy konkretnych informacji na ten temat. Znaczna większość wciąż eksploruje raczej początkowe etapy produkcji.