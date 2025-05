Tworzył Half-Life, jest legendą w Valve. Nie kiwnąłby jednak palcem przy tworzeniu Half-Life 3

Choć Laidlaw odszedł z Valve w 2016 roku, jego pojawienie się w dokumencie z okazji 20-lecia premiery Half-Life 2 dało fanom nadzieję, że być może zmienił zdanie i jeszcze kiedyś wróci do serii. Nic z tego. Dziś mówi jasno: to zamknięty rozdział jego życia. Choć wspomina ciepło spotkanie z dawnymi współpracownikami przy okazji rocznicy, przyznaje, że już nie znajduje się „na granicy tego, co można zrobić w danym momencie”, a jego obecność mogłaby wręcz działać hamująco na młodszych twórców.

Co ciekawe, Laidlaw przyznał, że w ogóle nie zagrał w Half-Life: Alyx z 2020 roku, mimo że uniwersum tej gry sam pomagał tworzyć. Zdradził też, że byłby skłonny wrócić do pracy przy grach – o ile nie dotyczyłyby one Half-Life. Co zaskakujące, przyznał także, że niektóre elementy scenariusza Death Stranding frustrowały go na tyle, że chciałby współpracować z Hideo Kojimą – ale pod warunkiem, że to on odpowiadałby za historię.

Na razie Half-Life 3 pozostaje jedną z największych zagadek branży gier. Choć Valve nigdy oficjalnie nie zapowiedziało projektu, co jakiś czas pojawiają się plotki i spekulacje – od tajemniczych ciągów kodu „HLX” w aktualizacjach gier po wypowiedzi artystów koncepcyjnych twierdzących, że widzieli pomieszczenie, w którym powstaje sequel. Wielu uważa, ujawnienie gry jest tylko kwestią czasu.

Jeśli jednak Half-Life 3 faktycznie ujrzy światło dzienne, najwyraźniej bez udziału Marca Laidlawa.