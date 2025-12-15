Kolejna gra za darmo na Steam. Warto pospieszyć się z odebraniem prezentu

Mamy okres prezentowy, a to oznacza wysyp darmowych gier od popularnych platform z cyfrowymi grami. Oprócz Epic Games Store również Steam rozdaje gry całkowicie za darmo. Tym razem w ciągu kilku najbliższych dni użytkownicy komputerów osobistych będą mogli przypisać do swojego konta grę One Gun Guy. To platformówka od studia Ritual Games, wydana w marcu 2022 roku. Tytuł może i nie zdobył serc graczy i na Steam ten tytuł poleca tylko 64% graczy, ale skoro rozdają za darmo, to i tak warto sprawdzić, a przynajmniej odebrać grę, aby pojawiła się w bibliotece. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać One Gun Guy za darmo.

One Gun Guy to bezpośrednia, bezkompromisowa platformówka akcji – jeden ogromny poziom wypełniony ulepszeniami dla gracza, przeszkodami do pokonania, wrogami do zniszczenia i bossem do zabicia. Po ukończeniu podstawowego poziomu trudności zmierz się z trybem Hard w tej precyzyjnej platformówce… w samych gaciach! – czytamy w oficjalnym opisie gry One Gun Guy.

Kolejna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe One Gun Guy, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego.