Death Stranding 2 lepiej oceniane niż oryginał. Hideo Kojima komentuje testy

Hideo Kojima potwierdził, że Death Stranding 2: On the Beach zebrało bardzo pozytywne opinie podczas testów z udziałem graczy. W rozmowie z Edge Magazine twórca zaznaczył, że druga część wypada w oczach testerów lepiej niż pierwowzór, co „cieszy Sony”, choć sam Kojima niekoniecznie szuka poklasku.

Death Stranding 2: On the Beach – pozytywne pierwsze wrażenia

Kojima przyznał, że słucha opinii graczy w kwestiach mechaniki – jak sterowanie czy tempo ruchu kamery – ale nigdy nie zmienia fabuły ani tematów gry, by trafić do szerszej publiczności. „Cztery osoby na dziesięć mogą pokochać grę, a sześć jej nie znosić – to dla mnie dobra równowaga” – podsumował kultowy deweloper. Nowe testy pokazują jednak niemal jednogłośnie pozytywne reakcje na Death Stranding 2: On the Beach.