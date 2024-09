Twórcy Witchfire dzielą się planami na rozwój gry. Polska strzelanka z „mapą drogową”

Kilka dni temu na Steamie zadebiutowała polska strzelanka Witchfire. Gra cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem wśród użytkowników platformy Valve, gdzie 90% z ponad 800 opinii zachwala tytuł. Tymczasem deweloperzy podzielili się planami na rozwój produkcji, udostępniając tak zwaną „mapę drogową”.

„Mapa drogowa” Witchifre i plany twórców na rozwój produkcji

Na oficjalnej stronie studia The Astronauts pojawiła się nowa informacja związana ze strzelanką Witchfire. Polską produkcję czeka kilka nowości i ulepszeń, w tym między innymi październikowa aktualizacja Fast Response poprawiająca Quality of Life i rozgrywkę. To jednak nie koniec, bowiem twórcy udostępnili tak zwaną „mapę drogową”, która pozwala rzucić okiem na plany na kolejne miesiące.

W grudniu 2024 roku pojawić ma się zatem mniejsza, „eksperymentalna” aktualizacja, zawierająca nową arenę. Na początku przyszłego roku możemy natomiast spodziewać się dużej aktualizacji z największą dotychczas mapą o nazwie kodowej Txx Wxxxxx Txxx oraz kolejnych przeciwników. Następne miesiące przynieść mają ostatni, „prawdopodobnie najtrudniejszy” i „pełen starożytnych zagrożeń znacznie starszych niż czarownica” region. Na końcówkę 2025 roku planuje się natomiast udostępnienie ostatecznej wersji Witchfire, jednak nie jest obecnie pewne, czy ukaże się ona wyłącznie na PC, a następnie na konsolach, czy może jednocześnie na wszystkich platformach.