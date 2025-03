Twórcy The Day Before pozywają rosyjski portal informacyjny. Poszło o słowo „scam”

Rosyjski serwis miał zaszkodzić reputacji firmy.

Fntastic, znane jako twórca szeroko komentowanej i ostatecznie nieudanej gry The Day Before, podjęła kroki prawne przeciwko rosyjskiemu portalowi informacyjnemu Yakutia.info. Jak donosi sam pozwany serwis, powodem jest artykuł, w którym działania studia wokół premiery gry zostały określone mianem „scamu”, co według Fntastic miało doprowadzić do uszczerbku na reputacji firmy.

Fntastic pozywa rosyjski portal za użycie słowa „scam” Yakutia.info informuje (via PC Gamer), że pozew dotyczy w szczególności jednego artykułu, w którym użyto słowa „scam” w odniesieniu do działalności studia. Ponadto przedmiotem sporu jest również inny tekst, w którym parafrazowano wypowiedzi youtuberów i influencerów oskarżających The Day Before o kopiowanie lub „zapożyczanie” mechanik z innych gier.

GramTV przedstawia:

Rosyjski portal argumentuje, że słowo „scam” jest stosunkowo nowym pojęciem w języku rosyjskim i nie miało na celu oskarżenia Fntastic o oszustwo. Yakutia.info dokonało zmian w obu artykułach, zastępując słowo „scam” słowem „embarrassment” (ang. zażenowanie, kompromitacja) oraz cytując influencerów dosłownie, zamiast ich parafrazować. Co ciekawe, Yakutia.info zwraca uwagę na fakt, że zostali wybrani spośród wielu mediów, influencerów i zwykłych graczy, którzy również krytykowali Fntastic i The Day Before. Portal sugeruje, że powodem pozwu może być ich mniejszy rozmiar i potencjalne trudności w podjęciu skutecznej obrony prawnej. Przypomnijmy, że wokół The Day Before nie brakowało kontrowersji. Twórcy byli między innymi oskarżani o plagiat, a ostatecznie, po 4 dniach od premiery, Fntastic zostało zamknięte. Serwery gry zostały wyłączone w styczniu 2024 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.