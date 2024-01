Oficjalny koniec gry The Day Before. Serwery produkcji zostały wyłączone

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, serwery gry The Day Before zostały oficjalnie wyłączone.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku przedstawiciele studia Fntastic ujawnili dokładną datę wyłączenia serwerów swojej gry The Day Before. Na pewno pamiętacie, jak wielką porażką była premiera wspomnianego tytułu – zaledwie po czterech dniach od debiutu twórcy postanowili zamknąć swoje studio (aczkolwiek według doniesień CDaction.pl mają w tajemnicy pracować nad nowym projektem). Teraz natomiast jedno jest pewne: The Day Before oficjalnie zakończyło swój żywot.

The Day Before – serwery gry zostały wyłączone

Zgodnie więc z wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj – 22 stycznia – serwery gry The Day Before zostały oficjalnie wyłączone. Gwoli przypomnienia: produkcja zadebiutowała na rynku 9 grudnia ubiegłego roku i bawiło się w niej wówczas około 38 tysięcy osób jednocześnie. Liczba ta zaczęła jednak drastycznie spadać, ponieważ bardzo szybko okazało się, że gra jest pełna najróżniejszych błędów oraz posiada wręcz tragiczną optymalizację. To z kolei poskutkowało ogromną ilością negatywnych recenzji.