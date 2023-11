Nowy zwiastun The Day Before to kolejny plagiat? Twórcy mogą mieć problemy

W sieci pojawiło się porównanie nowego zwiastuna gry do trailerów Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 oraz Cyberpunk 2077.

Kontrowersji związanych z grą The Day Before ciąg dalszy. Te trwają praktycznie od samego początku, czyli od oficjalnej zapowiedzi produkcji; studio Fntastic zostało już oskarżone o tworzenie gry-widmo, wykorzystanie fragmentów innych gier w dziesięciominutowym materiale z rozgrywki, atakowanie graczy w ramach obrony przed oskarżeniami o plagiat, a także walczyło o nazwę gry z koreańskim kalendarzem. Wczoraj natomiast otrzymaliśmy zupełnie nowy zwiastun, aczkolwiek deweloperzy po raz kolejny opóźnili premierę gry. To jednak nie koniec nieprzyjemnych sytuacji, ponieważ Fntastic zostało po raz kolejny oskarżone o plagiat dotyczący właśnie najnowszego trailera.

The Day Before – twórcy zostali ponownie oskarżeni o plagiat

Krótko po opublikowaniu najnowszego zwiastuna The Day Before, na kanale użytkownika Randomly na YouTubie pojawił się trwający zaledwie jedną minutę filmik będący porównaniem wspomnianego trailera do zwiastunów gier Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 oraz Cyberpunk 2077. Trzeba przyznać jedno – podobieństwo jest wręcz uderzające. W dużym skrócie: