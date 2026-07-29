Twórcy The Blood of Dawnwalker nie chcą gonić za sprzedażą. "To porażka już na starcie"

Już za nieco ponad miesiąc na rynek trafi The Blood of Dawnwalker. Gra, która ma być początkiem całej nowej serii.

Wiele w tej kwestii zależeć będzie pewnie od sprzedaży gry. Chociaż sami twórcy zapewniają, iż nie skupiają się na tym aspekcie.

Sprzedaż to nie wszystko?

W niedawnej rozmowie z RadioTimes do kwestii tej odniósł się Konrad Tomaszkiewicz. Reżyser kiedyś Wiedźmina 3: Dziki Gon, a obecnie właśnie The Blood of Dawnwalker przyznał, iż nadmierne zastanawianie się na tym, czy tytuł dobrze się sprzeda, może mieć destrukcyjny wpływ na ostateczny efekt. Szef Rebel Wolves wprost zresztą przyznał, że nie chce mierzyć naszych gier w milionach sprzedanych egzemplarzy. Zamiast tego głównym celem twórców ma być kierowanie się potrzebami artystycznymi i kreatywnymi – to one koniec końców mają dać deweloperom satysfakcję.