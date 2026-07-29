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Twórcy The Blood of Dawnwalker nie chcą gonić za sprzedażą. "To porażka już na starcie"

Maciej Petryszyn
2026/07/29 15:45
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Już za nieco ponad miesiąc na rynek trafi The Blood of Dawnwalker. Gra, która ma być początkiem całej nowej serii.

Wiele w tej kwestii zależeć będzie pewnie od sprzedaży gry. Chociaż sami twórcy zapewniają, iż nie skupiają się na tym aspekcie.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Sprzedaż to nie wszystko?

W niedawnej rozmowie z RadioTimes do kwestii tej odniósł się Konrad Tomaszkiewicz. Reżyser kiedyś Wiedźmina 3: Dziki Gon, a obecnie właśnie The Blood of Dawnwalker przyznał, iż nadmierne zastanawianie się na tym, czy tytuł dobrze się sprzeda, może mieć destrukcyjny wpływ na ostateczny efekt. Szef Rebel Wolves wprost zresztą przyznał, że nie chce mierzyć naszych gier w milionach sprzedanych egzemplarzy. Zamiast tego głównym celem twórców ma być kierowanie się potrzebami artystycznymi i kreatywnymi – to one koniec końców mają dać deweloperom satysfakcję.

Tomaszkiewicz jednocześnie zwrócił jednak uwagę na fakt, że pieniądze niewątpliwie są ważne:

To znaczy, oczywiście potrzebujesz pieniędzy, aby stworzyć kolejną część. Ale chcemy stawiać przed sobą wyzwania, które zaspokoją nasze potrzeby artystyczne i kreatywne.

Jeśli podczas tworzenia gry myślisz o sprzedaży i próbujesz dostosować grę do tego, by dopasować ją do wyników finansowych, poniesiesz porażkę już na samym starcie.

GramTV przedstawia:

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej twórcy nie wykluczają, że w przyszłości może też powstać wersja na Nintendo Switch 2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się w to w ogóle gra, możecie przeczytać nasz tekst z wrażeniami z niedawnego zamkniętego pokazu dla mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/the-witcher-3-director-games-chasing-sales-fail/

Tagi:

News
sprzedaż gier
sprzedaż
Konrad Tomaszkiewicz
Rebel Wolves
The Blood of Dawnwalker
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112