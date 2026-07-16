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The Blood of Dawnwalker w „złocie”. Rebel Wolves potwierdza świetną wiadomość

Mikołaj Ciesielski
2026/07/16 17:55
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Polskie RPG zadebiutuje na rynku za niecałe dwa miesiące.

W tym tygodniu informowaliśmy, że The Blood of Dawnwalker może w przyszłości trafić na Nintendo Switch 2. Tymczasem twórcy wspomnianego tytułu podzielili się ważną wiadomością, która z pewnością ucieszy wiele osób. Okazuje się bowiem, że prace nad produkcją studia Rebel Wolves są już na ostatniej prostej.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Wrześniowa premiera The Blood of Dawnwalker niezagrożona

Rebel Wolves poinformowało, że gra The Blood of Dawnwalker osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe prace nad wspomnianą produkcją zostały zakończone, a tytuł może już trafić do tłoczni. Ostatnie tygodnie deweloperzy poświęcą z pewnością na wprowadzenie ostatnich szlifów i poprawek, a gracze tymczasem mogą w spokoju odliczać dni do premiery, która będzie miała miejsce 3 września 2026 roku.

XIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości – a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę – prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker zadebiutuje we wrześniu na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją studia Rebel Wolves zapraszamy również do lektury: Zagrałem w The Blood of Dawnwalker - znów postęp oraz sporo nadziei.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/DawnwalkerGame/status/2077390067480371563

Tagi:

News
RPG
polskie gry
złoty status
Rebel Wolves
The Blood of Dawnwalker
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112