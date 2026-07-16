The Blood of Dawnwalker w „złocie”. Rebel Wolves potwierdza świetną wiadomość

Wrześniowa premiera The Blood of Dawnwalker niezagrożona
Rebel Wolves poinformowało, że gra The Blood of Dawnwalker osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe prace nad wspomnianą produkcją zostały zakończone, a tytuł może już trafić do tłoczni. Ostatnie tygodnie deweloperzy poświęcą z pewnością na wprowadzenie ostatnich szlifów i poprawek, a gracze tymczasem mogą w spokoju odliczać dni do premiery, która będzie miała miejsce 3 września 2026 roku.
XIV-wieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Cały rodzaj ludzki przeżywa chwilę słabości – a one tylko na to czekały. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę – prowadząc pod swoimi sztandarami inne stworzenia nocy. Legendy przeradzają się w rzeczywistość, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama – czytamy w opisie gry na Steam.
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