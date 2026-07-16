The Blood of Dawnwalker w „złocie”. Rebel Wolves potwierdza świetną wiadomość

W tym tygodniu informowaliśmy, że The Blood of Dawnwalker może w przyszłości trafić na Nintendo Switch 2. Tymczasem twórcy wspomnianego tytułu podzielili się ważną wiadomością, która z pewnością ucieszy wiele osób. Okazuje się bowiem, że prace nad produkcją studia Rebel Wolves są już na ostatniej prostej.

Wrześniowa premiera The Blood of Dawnwalker niezagrożona

Rebel Wolves poinformowało, że gra The Blood of Dawnwalker osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe prace nad wspomnianą produkcją zostały zakończone, a tytuł może już trafić do tłoczni. Ostatnie tygodnie deweloperzy poświęcą z pewnością na wprowadzenie ostatnich szlifów i poprawek, a gracze tymczasem mogą w spokoju odliczać dni do premiery, która będzie miała miejsce 3 września 2026 roku.