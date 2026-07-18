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The Blood of Dawnwalker nie pójdzie drogą GTA 6. W pudełku znajdziemy płytę, a na niej całą grę

Maciej Petryszyn
2026/07/18 21:00
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Nadchodzące The Blood of Dawnwalker wzbudza coraz większe zainteresowanie. Nic dziwnego – wszak premiera już za mniej niż 2 miesiące.

Sama gra wydana zostanie nie tylko cyfrowo, ale i w pudełku. A co znajdziemy w środku?

The Blood of Dawnwalker nie pójdzie drogą GTA 6. W pudełku znajdziemy płytę, a na niej całą grę

The Blood of Dawnwalker z pełnoprawnym wydaniem pudełkowym

Wbrew pozorom, nie jest to pytanie wcale bezzasadne. Weźmy przykład Grand Theft Auto 6, które trafi na rynek i owszem, w wersji fizycznej. Niemniej na tę składać się będzie nie płyta, a kartka z kodem. W obliczu nadchodzącego końca wydań płytowych na PlayStation 5 trudno nie zakładać, że powoli większość wydawców iść będzie w kierunku albo rozwiązań tego samego typu, albo nawet, co bardziej prawdopodobne, całkowitego zarzucenia edycji pudełkowych. Jaką więc w tych okolicznościach decyzję podjęli przedstawiciele Rebel Wolves? Mamy tutaj dobre informacje.

GramTV przedstawia:

Już podczas niedawnego wywiadu reżyser Wiedźmina 3: Dziki Gon oraz właśnie The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, zapewnił, że krążek będzie. – Tak, gra wyjdzie na płycie – stwierdził założyciel Rebel Wolves. Co więcej, okazuje się na nośniku będzie cała gra, a nie tylko jej część, co również nie jest wcale tak oczywiste. – Pełne dane gry znajdują się na dysku z zalecaną aktualizacją premierową – przyznał wydawca produkcji Bandai Namco, zapytany o tę kwestię przez serwis Eurogamer. Pozostaje odetchnąć z ulgą, bo wygląda na to, że na tym polu Polacy dowiązą.

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej twórcy nie wykluczają, że w przyszłości może też powstać wersja na Nintendo Switch 2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się w to w ogóle gra, możecie przeczytać nasz tekst z wrażeniami z niedawnego zamkniętego pokazu dla mediów.

Źródło:https://www.eurogamer.net/blood-of-dawnwalker-released-on-disc

Tagi:

News
Bandai Namco
wersja pudełkowa
wydanie fizyczne
Konrad Tomaszkiewicz
płyta
Rebel Wolves
wersja fizyczna gry
The Blood of Dawnwalker
wydanie pudełkowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112