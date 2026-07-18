The Blood of Dawnwalker nie pójdzie drogą GTA 6. W pudełku znajdziemy płytę, a na niej całą grę

Sama gra wydana zostanie nie tylko cyfrowo, ale i w pudełku. A co znajdziemy w środku?

The Blood of Dawnwalker z pełnoprawnym wydaniem pudełkowym

Wbrew pozorom, nie jest to pytanie wcale bezzasadne. Weźmy przykład Grand Theft Auto 6, które trafi na rynek i owszem, w wersji fizycznej. Niemniej na tę składać się będzie nie płyta, a kartka z kodem. W obliczu nadchodzącego końca wydań płytowych na PlayStation 5 trudno nie zakładać, że powoli większość wydawców iść będzie w kierunku albo rozwiązań tego samego typu, albo nawet, co bardziej prawdopodobne, całkowitego zarzucenia edycji pudełkowych. Jaką więc w tych okolicznościach decyzję podjęli przedstawiciele Rebel Wolves? Mamy tutaj dobre informacje.