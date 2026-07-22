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Avengers: Doomsday zarabia miliony na długo przed premierą. Marvel ma powody do zadowolenia nie tylko z tego powodu

Jakub Piwoński
2026/07/22 22:00
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Do kin pozostało jeszcze kilka miesięcy, a nowy film Marvela już bije rekordy przedsprzedaży. Wyniki z pierwszego dnia robią ogromne wrażenie.

Choć Avengers: Doomsday trafi do kin dopiero za kilka miesięcy, Marvel może już świętować pierwszy sukces. Film wygenerował 16,5 mln dolarów ze sprzedaży biletów w ciągu zaledwie pierwszego dnia przedsprzedaży. Najwyraźniej ujawniony zwiastun filmu spodobał się fanom.

Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday

Pierwszy dzień przedsprzedaży przyniósł imponujący wynik

Jak informuje Variety, rezultat jest tym bardziej imponujący, że bilety były dostępne wyłącznie na seanse w formatach premium i tylko w około 1000 kinach. Mimo to Avengers: Doomsday osiągnął wynik dwukrotnie lepszy od pierwszego dnia przedsprzedaży Deadpool & Wolverine. Dla porównania, tamten film ostatecznie zadebiutował w amerykańskich kinach z wynikiem 211 mln dolarów, a globalnie zarobił ponad 1,3 mld dolarów. Jeśli zainteresowanie nowymi Avengersami utrzyma się na podobnym poziomie, Marvel może liczyć na kolejny gigantyczny hit. Tym bardziej że Doomsday ma być kluczowym momentem MCU i zarazem jednym z najważniejszych filmów całej sagi, gromadząc na ekranie największą od lat obsadę superbohaterów.

GramTV przedstawia:

To niejedyny rekord związany z filmem. Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday wygenerował 503 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin, stając się najchętniej oglądanym zwiastunem w historii Disneya. Lepszy wynik w tym czasie osiągnął jedynie trailer Spider-Man: Brand New Day, który zgromadził 719 mln odtworzeń. Wszystko wskazuje więc na to, że mimo słabszego okresu dla Marvel Cinematic Universe zainteresowanie największym widowiskiem studia pozostaje ogromne. Teraz pozostaje jedynie pytanie, czy Avengers: Doomsday spełni rozbudzone oczekiwania również po swojej premierze.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/21/avengers-doomsday-has-made-165m-in-first-24-hours-of-ticket-sales

Tagi:

Popkultura
Marvel
sprzedaż
komiksy
Avengers
MCU
budżet
bilety
Bracia Russo
uniwersum
Avengers: Doomsday
seria filmów
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112