Avengers: Doomsday zarabia miliony na długo przed premierą. Marvel ma powody do zadowolenia nie tylko z tego powodu

Choć Avengers: Doomsday trafi do kin dopiero za kilka miesięcy, Marvel może już świętować pierwszy sukces. Film wygenerował 16,5 mln dolarów ze sprzedaży biletów w ciągu zaledwie pierwszego dnia przedsprzedaży. Najwyraźniej ujawniony zwiastun filmu spodobał się fanom.

Pierwszy dzień przedsprzedaży przyniósł imponujący wynik

Jak informuje Variety, rezultat jest tym bardziej imponujący, że bilety były dostępne wyłącznie na seanse w formatach premium i tylko w około 1000 kinach. Mimo to Avengers: Doomsday osiągnął wynik dwukrotnie lepszy od pierwszego dnia przedsprzedaży Deadpool & Wolverine. Dla porównania, tamten film ostatecznie zadebiutował w amerykańskich kinach z wynikiem 211 mln dolarów, a globalnie zarobił ponad 1,3 mld dolarów. Jeśli zainteresowanie nowymi Avengersami utrzyma się na podobnym poziomie, Marvel może liczyć na kolejny gigantyczny hit. Tym bardziej że Doomsday ma być kluczowym momentem MCU i zarazem jednym z najważniejszych filmów całej sagi, gromadząc na ekranie największą od lat obsadę superbohaterów.