The Blood of Dawnwalker na rozgrywce. Nowy gameplay pokazuje magiczną istotę i jedno z zadań

Kilka dni temu The Blood of Dawnwalker osiągnęło tzw. złoty status. Premiera gry zbliża się wielkimi krokami, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w sieci pojawiają się kolejne materiały i informacje dotyczące wspomnianego tytułu. Graczy czekających na produkcję studia Rebel Wolves z pewnością zainteresuje natomiast nowy gameplay, który pozwala rzucić okiem m.in. na system walki.

Nowy gameplay z The Blood of Dawnwalker pozwala prześledzić od początku do końca jedno z zadań

Opublikowany przez redakcję IGN pokazuje od początku do końca jedno z zadań dostępnych w The Blood of Dawnwalker. W trakcie zaprezentowanej misji gracze spotkają magiczną istotę o nazwie sanzhana, która zażąda od bohatera dość nietypowego przedmiotu. Jeśli jesteście ciekawi przebiegu wspomnianego questa, to gameplay znajdziecie na dole wiadomości.