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The Blood of Dawnwalker na rozgrywce. Nowy gameplay pokazuje magiczną istotę i jedno z zadań

Mikołaj Ciesielski
2026/07/22 16:45
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Kampania marketingowa polskiego RPG akcji trwa w najlepsze.

Kilka dni temu The Blood of Dawnwalker osiągnęło tzw. złoty status. Premiera gry zbliża się wielkimi krokami, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w sieci pojawiają się kolejne materiały i informacje dotyczące wspomnianego tytułu. Graczy czekających na produkcję studia Rebel Wolves z pewnością zainteresuje natomiast nowy gameplay, który pozwala rzucić okiem m.in. na system walki.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
IGN

Nowy gameplay z The Blood of Dawnwalker pozwala prześledzić od początku do końca jedno z zadań

Opublikowany przez redakcję IGN pokazuje od początku do końca jedno z zadań dostępnych w The Blood of Dawnwalker. W trakcie zaprezentowanej misji gracze spotkają magiczną istotę o nazwie sanzhana, która zażąda od bohatera dość nietypowego przedmiotu. Jeśli jesteście ciekawi przebiegu wspomnianego questa, to gameplay znajdziecie na dole wiadomości.

Warto dodać, że najnowsze ujęcia z The Blood of Dawnwalker pokazują rozgrywkę za dnia. Oznacza to więc, że Coen – główny bohater gry – nie ma dostępu do swoich wampirzych zdolności. Zgodnie z przekazanymi informacjami po wschodzie protagonista będzie musiał polegać na broni oraz magii, a jego umiejętności we wspomnianych dziedzinach prezentuje opublikowany gameplay.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker zadebiutuje 3 września 2026 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją studia Rebel Wolves zapraszamy również do lektury: Zagrałem w The Blood of Dawnwalker - znów postęp oraz sporo nadziei.

Źródło:https://youtu.be/UaERmm1DQpM

Tagi:

News
gameplay
polskie gry
fragmenty rozgrywki
Rebel Wolves
The Blood of Dawnwalker
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:57

Wiem co mi to przypomina.

Wiedźmina 1 i ten koślawy system walki. Na początku myślałem że to coś w stylu Hellblade ale jak patrzę teraz na to to nie - to nie Hellblade. To Wiedźmin 1.

Wszystko co słyszę na temat tej gry mi się generalnie podoba. Ale ten system walki wg mnie jest do przerobienia. Jakby to ogarnęli to gra pewnie by odniosła większy sukces niż odniesie. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112