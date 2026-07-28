Klasyczne Black Opsy hitem na PlayStation. Porty miały sprzedać się w ponad 7 milionach kopii

Dwie pierwsze odsłony podcyklu Black Ops już od jakiegoś czasu hulają na PlayStation 4 i 5. Czy porty okazały się sukcesem?
Wygląda na to, że jak najbardziej. A przynajmniej tak donosi jeden z dobrze poinformowanych insiderów.
Black Ops 1 i 2 podobno sprzedały się imponująco
Nieco ponad 2 tygodnie temu Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops 2 zostały wydane na dwie ostatnie wersje konsol PlayStation. Wcześniej tytuły te dostępne byłby wyłącznie na PS3, teraz zaś doczekały się portów na PS4 i PS5. Co ciekawe, Activision nie zdecydowało się na wprowadzenie żadnych większych zmian, co w teorii mogło zniechęcić graczy do zakupu, szczególnie z uwagi na niemałą cenę – 174 zł za każdą pozycję. Mimo to szybko pojawiły się doniesienia, że Black Ops i Black Ops 2 potrafiły przyciągnąć przed ekrany większą liczbę osób niż wydane pod koniec ubiegłego roku Call of Duty: Black Ops 7.
Źródłem tamtych informacji był charlieINTEL, insider kojarzony z serią Call of Duty. Teraz ten sam twórca podał, iż porty BO1 i BO2 sprzedały się rzekomo w imponującej liczbie egzemplarzy. Takiej, o której wiele współczesnych tytułów może jedynie pomarzyć. – Porty gier Call of Duty: Black Ops oraz Black Ops 2 na konsolę PlayStation sprzedały się łącznie w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy, jak przekazują nam źródła zaznajomione z wynikami sprzedaży. Decyzja o przeniesieniu tych gier została podjęta przez zespół ds. strategii i finansów w Activision, podają źródła – podaje charlieINTEL.
GramTV przedstawia:
Społeczność ewidentnie rozgrzewa się więc przed momentem, gdy nadejdzie kolejny CoD. Mowa tutaj o zapowiedzianym niedawno Call of Duty: Modern Warfare 4, które swoją premierę będzie mieć 23 października 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!