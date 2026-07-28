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Klasyczne Black Opsy hitem na PlayStation. Porty miały sprzedać się w ponad 7 milionach kopii

Maciej Petryszyn
2026/07/28 19:30
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Dwie pierwsze odsłony podcyklu Black Ops już od jakiegoś czasu hulają na PlayStation 4 i 5. Czy porty okazały się sukcesem?

Wygląda na to, że jak najbardziej. A przynajmniej tak donosi jeden z dobrze poinformowanych insiderów.

Call of Duty: Black Ops | Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty: Black Ops | Call of Duty: Black Ops 2

Black Ops 1 i 2 podobno sprzedały się imponująco

Nieco ponad 2 tygodnie temu Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops 2 zostały wydane na dwie ostatnie wersje konsol PlayStation. Wcześniej tytuły te dostępne byłby wyłącznie na PS3, teraz zaś doczekały się portów na PS4 i PS5. Co ciekawe, Activision nie zdecydowało się na wprowadzenie żadnych większych zmian, co w teorii mogło zniechęcić graczy do zakupu, szczególnie z uwagi na niemałą cenę – 174 zł za każdą pozycję. Mimo to szybko pojawiły się doniesienia, że Black Ops i Black Ops 2 potrafiły przyciągnąć przed ekrany większą liczbę osób niż wydane pod koniec ubiegłego roku Call of Duty: Black Ops 7.

Źródłem tamtych informacji był charlieINTEL, insider kojarzony z serią Call of Duty. Teraz ten sam twórca podał, iż porty BO1 i BO2 sprzedały się rzekomo w imponującej liczbie egzemplarzy. Takiej, o której wiele współczesnych tytułów może jedynie pomarzyć. – Porty gier Call of Duty: Black Ops oraz Black Ops 2 na konsolę PlayStation sprzedały się łącznie w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy, jak przekazują nam źródła zaznajomione z wynikami sprzedaży. Decyzja o przeniesieniu tych gier została podjęta przez zespół ds. strategii i finansów w Activision, podają źródła – podaje charlieINTEL.

GramTV przedstawia:

Społeczność ewidentnie rozgrzewa się więc przed momentem, gdy nadejdzie kolejny CoD. Mowa tutaj o zapowiedzianym niedawno Call of Duty: Modern Warfare 4, które swoją premierę będzie mieć 23 października 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20975-call-of-duty-black-ops-and-black-ops-2-have-reportedly-sold-7-million-copies-on-playstation

Tagi:

News
PlayStation 4
Activision
sprzedaż gier
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
PlayStation
Call of Duty: Black Ops II
sprzedaż
PlayStation 5
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112