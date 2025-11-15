Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy tego nie kryją. Call of Duty: Black Ops 7 korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości

Jakub Piwoński
2025/11/15 21:00
1
0

Zero zaskoczenia?

Activision potwierdziło, że najnowsza odsłona serii, Call of Duty: Black Ops 7, korzysta z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (gen-AI) do tworzenia niektórych zasobów w grze. Jak wskazuje opis na Steamie, AI ma wspierać zespoły w tworzeniu „najlepszych możliwych wrażeń z gry” dla graczy. Aczkolwiek studio podkreśla, że ostateczne decyzje i prace twórcze pozostają w rękach ludzi.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 i sztuczna inteligencja

Niektórzy gracze już zwracają uwagę na elementy, które wyglądają, jakby były wygenerowanie przez AI, np. wizytówki w stylu studia Ghibli dostępne w kampanii kooperacyjnej. Najwyraźniej mają rację, bo gra korzysta z tego narzędzia. W przeszłości w serii pojawiały się też drobne błędy graficzne, które są skutkiem użycia AI, jak ekran ładowania ze zombie z sześcioma palcami zamiast pięciu. Activision nie ujawnia jednak, które elementy gry faktycznie powstały przy wsparciu sztucznej inteligencji.

GramTV przedstawia:

Zespół Treyarch zaznacza, że AI służy wyłącznie jako narzędzie wspomagające, nie zastępując twórców, którzy dopracowują ostateczną zawartość. Black Ops 7 jest już dostępny na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5, a jego twórcy wskazują, że wykorzystanie sztucznej inteligencji to kolejny krok w rozwoju serii i próbą ulepszenia doświadczenia graczy. Przeczytajcie także o dobrych recenzjach gry na Metacritic.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/call-of-duty-black-ops-7/ai-assets-steam-disclosure

Tagi:

News
Activision
strzelanka
Call of Duty: Black Ops
AI
Call of Duty: Black Ops 7
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:47

Bardzo szybko Wam się znudzą te teksty. Wszyscy dzisiaj korzystają z AI do pewnego stopnia. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112