Twórcy tego nie kryją. Call of Duty: Black Ops 7 korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości

Activision potwierdziło, że najnowsza odsłona serii, Call of Duty: Black Ops 7, korzysta z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (gen-AI) do tworzenia niektórych zasobów w grze. Jak wskazuje opis na Steamie, AI ma wspierać zespoły w tworzeniu „najlepszych możliwych wrażeń z gry” dla graczy. Aczkolwiek studio podkreśla, że ostateczne decyzje i prace twórcze pozostają w rękach ludzi.

Call of Duty: Black Ops 7 i sztuczna inteligencja

Niektórzy gracze już zwracają uwagę na elementy, które wyglądają, jakby były wygenerowanie przez AI, np. wizytówki w stylu studia Ghibli dostępne w kampanii kooperacyjnej. Najwyraźniej mają rację, bo gra korzysta z tego narzędzia. W przeszłości w serii pojawiały się też drobne błędy graficzne, które są skutkiem użycia AI, jak ekran ładowania ze zombie z sześcioma palcami zamiast pięciu. Activision nie ujawnia jednak, które elementy gry faktycznie powstały przy wsparciu sztucznej inteligencji.