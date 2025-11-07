Twórcy Stranger Things przerywają milczenie w sprawie doniesień o rzekomym nękaniu Millie Bobby Brown przez Davida Harboura

Twórcy Stranger Things, Matt i Ross Duffer, odnieśli się do doniesień dotyczących zarzutów molestowania i nękania Millie Bobby Brown przez Davida Harboura na planie serialu.

W sobotę brytyjski Daily Mail opublikował materiał, w którym anonimowe źródła twierdziły, że Millie Bobby Brown miała złożyć wobec Netflixa oficjalne skargi dotyczące rzekomego nękania i zastraszania przez Davida Harboura przed rozpoczęciem zdjęć do piątego sezonu Stranger Things. W raporcie podkreślono jednak, że zgłoszenie nie dotyczyło żadnych kwestii o charakterze seksualnym. Według tych samych źródeł aktorka miała mieć również swojego przedstawiciela obecnego na planie przez większość 2024 roku. Twórcy Stranger Things komentują nieprzyjemne doniesienia z planu Zapytany o sprawę Ross Duffer odmówił komentowania szczegółów, ale podkreślił relacje panujące w obsadzie:

Oczywiście rozumiecie, że nie mogę wchodzić w osobiste sprawy z planu. Mogę jednak powiedzieć, że robimy ten serial z tą obsadą od 10 lat i dziś jesteśmy jak rodzina. Naprawdę głęboko im wszystkim kibicujemy. Najważniejsze jest dla nas, aby każdy na planie czuł się bezpiecznie i szczęśliwie. Reżyser i producent Stranger Things, Shawn Levy, nazwał doniesienia Daily Mail “skrajnie niedokładnymi”. Podczas wizyty na czerwonym dywanie zarówno Brown, jak i Harbour pojawili się razem i zostali sfotografowani, jak się przytulają, co dodatkowo zwróciło uwagę mediów w kontekście medialnych doniesień. Na ekranie bohaterowie aktorów, czyli Jedenastka i Jim Hopper, tworzą relację ojca i córki. To jeden z najważniejszych wątków emocjonalnych całej serii, co sprawia, że doniesienia o konflikcie tym bardziej odbiły się szerokim echem.

Na ten moment ani Netflix, ani przedstawiciele aktorów nie wydali oficjalnych oświadczeń w sprawie raportu. Nie wiadomo również, czy wpłynie on na odbiór nadchodzącego sezonu. Twórcy podkreślają jednak, że sytuacja na planie została rozwiązana w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony. Piąty sezon Stranger Things zadebiutuje na Netflixie w trzech częściach: 26 listopada – pierwsze cztery odcinki

25 grudnia – kolejne trzy odcinki

31 grudnia – finał serialu W ostatnich rozdziałach bohaterowie spróbują ostatecznie powstrzymać Vecnę. W międzyczasie Netflix zapowiedział spin-off serialu Stranger Things wraz z pierwszym zwiastunem.